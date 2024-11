Bohumín se dva měsíce po povodni stále potýká s výpadky tepla i teplé vody

Návrat do standardního režimu bude podle odborníků možný až na konci topné sezony. „Systém centrálního zásobování teplem byl v Bohumíně po zářijové povodni prakticky nefunkční, velká voda zaplavila většinu předávacích stanic. Zničila nebo vážně poškodila strojní části, elektroinstalace i řídicí jednotky,“ popsala bohumínská mluvčí.

Teplo i teplá voda zatím do bytů proudí provizorně. „Dodávky jsme obnovili co nejrychleji s tím, že pro domácnosti je důležité mít alespoň nějaké teplo než vůbec žádné. Celý systém stále pracuje v nouzovém režimu a možnosti regulace a kontroly jednotlivých stanic jsou velmi omezené. Čekací lhůty na dodávky komponentů nutných k návratu do normálu jsou v řádech týdnů až měsíců a často ještě váznou,“ sdělil místostarosta Bohumína Igor Bruzl.

Systém vytápění kvůli povodňovým škodám nemusí poruchu odběru hned rozpoznat. „Za běžného provozu systém bezprostředně hlásí konkrétní problém v daném místě a naši technici mohou na situaci rychle reagovat. V současné době nemají k dispozici data v reálném čase, a proto se o poruše často dozvídají až na základě telefonického oznámení,“ uvedl ředitel městské firmy BM servis Marek Pieklo.

Plošné výpadky v Bohumíně podle radnice nehrozí. „Z celkového počtu 4 700 bytů se komplikace týkají maximálně nižších stovek domácností. Mohou ale postihnout i oblasti, kde dosud nájemníci žádné problémy nepociťovali,“ poznamenala Končítková.

Radnice vyzývá nájemníky, aby případné problémy s teplem a teplou vodou oznámili BM servisu, případně bytovým technikům z odboru správy domů.

Město také ujišťuje, že domácnosti, které mají doma menší tepelný komfort, bude stát teplo méně. „Pokud mají vytápění nastaveno na maximální stupeň a radiátory jsou přesto vlažné, platí, že měřiče vždy započítávají skutečnou teplotu v tělesech. Domácnosti tak uhradí pouze reálný odběr tepla,“ zdůraznila vedoucí odboru správy domů bohumínské radnice Kateřina Pálková.