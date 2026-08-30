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Jako skládačka. Jeřáb sestavil novou ředitelskou budovu nemocnice v Bohumíně

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  7:57
Skládání modulů do nové administrativní budovy Městské nemocnice v Bohumíně...

Skládání modulů do nové administrativní budovy Městské nemocnice v Bohumíně (25. srpna 2026) | foto: Jan Smekal, MAFRA

Skládání modulů do nové administrativní budovy Městské nemocnice v Bohumíně...
Skládání modulů do nové administrativní budovy Městské nemocnice v Bohumíně...
Skládání modulů do nové administrativní budovy Městské nemocnice v Bohumíně...
Skládání modulů do nové administrativní budovy Městské nemocnice v Bohumíně...
8 fotografií
Z osmadvaceti částí, takzvaných modulů, vzniklo v areálu Městské nemocnice v Bohumíně nové ředitelství. Až se tam vedení a někteří administrativní pracovníci zdravotnického zařízení přestěhují, z uvolněných kanceláří vzniknou ambulance odborných lékařů.

Tento týden pracovníci firmy H3 ateliér převáželi moduly až z Havlíčkova Brodu do více než dvě stě kilometrů vzdáleného Bohumína a velkým jeřábem je usazovali takřka na milimetry přesně.

Postupně tak kompletovali dvoupodlažní budovu. „Díky tomuto řešení zkrátíme dobu stavby o několik měsíců,“ vysvětlil už dříve místostarosta Bohumína Igor Bruzl.

Skládání modulů do nové administrativní budovy Městské nemocnice v Bohumíně (25. srpna 2026)
Skládání modulů do nové administrativní budovy Městské nemocnice v Bohumíně (25. srpna 2026)
Skládání modulů do nové administrativní budovy Městské nemocnice v Bohumíně (25. srpna 2026)
Skládání modulů do nové administrativní budovy Městské nemocnice v Bohumíně (25. srpna 2026)
8 fotografií

Podle stavbyvedoucího Miroslava Štorka jde o dosud největší objekt, který firma sestavovala. „Například převozy modulů byly logisticky hodně náročné,“ poznamenal Štorek.

Vznikne tak nových sedmnáct kanceláří včetně ředitelny a dvě zasedací místnosti. Celkové náklady na novou budovu přijdou na zhruba čtyřicet milionů korun.

OBRAZEM: Unikátní převoz. Pavilon pro nemocnici pojede na 28 kamionech napříč republikou

Na začátku října má začít vybavování objektu nábytkem. Do konce roku se do budovy přestěhují pracovníci, kteří dosud sídlí v pavilonu D Bohumínské městské nemocnice.

Uvolněné prostory pak nemocnice začne v lednu přestavovat. „V původní budově po rekonstrukci vznikne šest odborných ambulancí. Půjde například o neurologii, dermatologii, psychiatrii a ortopedii,“ uvedla pro ČTK bohumínská mluvčí Jana Končítková.

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Jako skládačka. Jeřáb sestavil novou ředitelskou budovu nemocnice v Bohumíně

Skládání modulů do nové administrativní budovy Městské nemocnice v Bohumíně...

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