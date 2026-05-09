Na Kališově jezeře je upravená dětská pláž i vstup do vody. „Písek i drobné kamínky průběžně splachuje voda, proto jsme nechali navézt nový materiál. Pracovníci vypleli spáry betonových panelů a odstranili mech z částí, které se nacházejí pod vodou,“ dodal vedoucí odboru životního prostředí a služeb Radim Stošek.
„Jezero v posledních letech výrazně proměnilo zázemí. Disponuje službami, které z přírodního koupání dělají celodenní zážitek,“ řekla mluvčí města Jana Končítková.
Novinky i na Vrbickém jezeře
„Lidem slouží bufet, toalety, sprchy či úschovna věcí. Hřiště na plážový volejbal doplnily pingpongové stoly, šachy a menší ruské kuželky,“ dodala Končítková.
Novinky nedávno přibyly i na Vrbickém jezeře. „Radnice na pláž instalovala nové dětské atrakce, vydláždila plochu pro mobilní občerstvení a zabezpečila prostor kamerou. Loni město zprovoznilo kolem celého jezera nejdelší inline okruh v regionu, který si oblíbili nejen bruslaři, ale i běžci a cyklisté,“ uvedla Končítková.