Bohumín už skládka neohrožuje, její likvidace přijde kraj na jedenáct milionů

K odstranění odpadu napomohly i zářijové povodně. Bývalý autosalon, kde byl nebezpečný odpad uskladněn, zaplavila voda, a stal se tak větším rizikem než doposud. Moravskoslezský kraj se nakonec rozhodl, že likvidaci odpadu zaplatí.

Jeho odvoz začal 6. ledna a zabral patnáct pracovních dnů. „Původní odhady hovořily o 330 tunách nebezpečných látek a byly skoro přesné. Nakonec se jednalo o 338 tun odpadu. Ten už je přemístěn na zabezpečené plochy do spalovny nebezpečných odpadů, také byl dokončen úklid prostor bývalého autosalonu,“ uvedl hejtman Josef Bělica.

Vyklizený objekt bude předán majiteli během závěrečného kontrolního dne v pondělí 3. února.

Kraj začne jednat s ministerstvem

Firma odpovědná za likvidační práce materiál vyvezla do ostravské spalovny nebezpečných odpadů. „Jeho odstranění jim tam zabere několik týdnů. Spalovna bude vše likvidovat postupně tak, jak jim umožní provozní kapacity. Teď je ovšem důležité, že je nebezpečný odpad uskladněn a připraven k odstranění tak, aby už neohrožoval zdraví lidí ani životní prostředí,“ uvedl Bělica.

Kraj očekával, že likvidace vyjde na 10,66 milionu korun. S ohledem na větší množství odpadu cena vzrostla téměř na 11 milionů. „I když by tyto náklady měla nést polská strana, která je za návoz materiálu do Bohumína prokazatelně zodpovědná, uhradí fakturu Moravskoslezský kraj. Chystáme se jednat s ministerstvem životního prostředí, bylo by fér, kdyby se nám tyto peníze do krajského rozpočtu vrátily,“ doplnil hejtman.

Odpad byl v areálu uložen v sudech a barelech, ale také v plastových kontejnerech. Při povodních byly některé obaly poškozeny, stejně jako palety, u nichž hrozilo jejich další zborcení. Odpad tak začal představovat větší riziko než doposud.

Dva nelegální sklady nebezpečného odpadu se v lednu 2019 našly v halách ve Starém Městě u Frýdku-Místku a v Bohumíně. Sklad ve Starém Městě, kam někdo navezl asi 650 tun odpadu, se podařilo vyprázdnit. Sanace tehdy stála zhruba osm milionů korun.

V Bohumíně ale odpad zůstal. Radnice tehdy odmítla nést náklady na likvidaci cizího odpadu. Sklad ale byl stabilní a nehrozilo výrazné nebezpečí.

Případem nelegálního uskladnění odpadu na dvou místech regionu se zabýval i speciální policejní tým, který spolupracoval s polskými kolegy. Pachatele se podařilo dopadnout i díky kamerovým záznamům bohumínské městské policie.

Moravskoslezští policisté na začátku dubna 2019 zadrželi jednatřicetiletého muže z Opavska, který podle nich v regionu vytipovával vhodná místa k uložení odpadu. Organizátory trestné činnosti byli občané Polska, policisté tam zadrželi patnáct lidí.