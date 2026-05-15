Výstava se jmenuje Doteky historie: A tak šel čas… a přináší unikátní sbírku fotografií na skleněných deskách.
„Nejcennější snímky pocházejí ze začátku 20. století, kdy ve městě fungovalo několik renomovaných fotoateliérů, například Herodek v dnešní Studentské ulici, či Jacob Borger, který od roku 1911 sídlil vedle hotelu Grand,“ uvedla mluvčí Bohumína Jana Končítková.
„Podařilo se nám sestavit originální sbírku fotografií na skleněných deskách. Ty jsou o to cennější, když si člověk uvědomí, jak křehký a snadno poškoditelný materiál představují,“ dodal Jiří Spáčil, jeden z autorů výstavy.
Skleněné desky se jako fotografický materiál podle něj přestaly běžně používat přibližně před sto lety.
„Ve své době, a v mnoha ohledech i dnes, šlo o technologii umožňující mimořádně věrné zachycení obrazu. Vytvořit jediný snímek bylo složité a pracné,“ řekl Spáčil.
Nákladná záležitost pro movitější
Portréty na skle zato vynikají ostrostí a extrémně dlouhou životností.
„Právě proto si je veřejnost může vychutnat v perfektní kvalitě. Připomínají okamžiky, které lidé považovali za hodné zachování. Zhotovení si nemohl dovolit každý, v tehdejší době šlo o nákladnou záležitost,“ sdělila předsedkyně spolku Maryška Kamila Smigová.
Na výstavě v salonu Maryška na náměstí T. G. Masaryka zájemci uvidí ateliérové portréty anebo snímky někdejšího četníka Františka Uhlíře, který zachytil Starý Bohumín před druhou světovou válkou.
„Fotografování se naučil při službě, kdy dokumentoval kriminální případy. Ve volném čase pak brával do terénu velký přenosný fotoaparát na stativu a vyrážel zvěčňovat ulice i krajinu,“ popsala Smigová.
„Na dalších fotografiích, jejichž autor zůstává neznámý, si návštěvníci mohou prohlédnout dnes už neexistující místa a stavby, například starobohumínský mlýn,“ popsala Končítková. „Součástí expozice je i sbírka obrazů včetně dvou originálů uznávaného malíře Emanuela Bachracha-Barée a také historických fotoaparátů.“
Výstava je k vidění do 30. června.