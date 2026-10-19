První anglickou mši tam vedl v září generální vikář ostravsko-opavské diecéze Jan Czudek.
„Posledních pět let, co jsem na biskupství, neminul měsíc, aby někdo nevolal a neptal se na anglické bohoslužby,“ vysvětloval Czudek, jeden z iniciátorů novinky, jenž v minulosti působil v české krajanské farnosti v americkém New Yorku.
Do kostela sv. Mikuláše dorazili zahraniční studenti z obou ostravských vysokých škol, kteří v Ostravě studují díky výměnnému programu Erasmus, či několik Filipínců. „Přišel také Němec, který tady pracuje na montážích. Bylo nás dohromady, i s částí místních lidí, asi šedesát,“ doplnil Czudek.
K účastníkům patřil Američan Michael Cavalier, který žije v Ostravě od roku 2015 a do porubské farnosti chodil i na české bohoslužby.
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„Ačkoliv se učím česky, jazyk ještě moc dobře neovládám. Lidé v mém okolí totiž mluví především anglicky. Při mších v češtině jsem si pomáhal překlady biblických textů,“ uvedl Cavalier.
Věří, že pravidelná setkání v kostele s dalšími anglicky mluvícími lidmi dají vzniknout spřízněné komunitě.
Mluvčí diecéze Ondřej Elbel shrnul, že porubská farnost spolu s biskupstvím reaguje na rostoucí počet cizinců v Ostravě i v celém regionu. „Vnímáme například, že v Kopřivnici roste komunita z Filipín, což je silně katolická země. Kopřivnická farnost už pro tamní Filipínce občas pořádá setkání v katolickém domě,“ podotkl Elbel.
Kněží, kteří dobře ovládají angličtinu, se budou na bohoslužbách v anglickém jazyce v Porubě střídat. Po Janu Czudkovi nastoupil tuto sobotu biskupský vikář Daniel Vícha.