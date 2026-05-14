Agresivní bobr si dělal nárok na soukromý rybník, napadl psa i dívku

Dalibor Maňas
  9:39
Jak komplikované může být soužití člověka s bobrem, se v úterý přesvědčil majitel pozemku v Klimkovicích na Ostravsku. Zvíře si zřejmě chtělo přivlastnit jeho rybník, bylo agresivní a na zahradě při vodní ploše napadlo psa i mužovu dceru. Přivolaní strážníci ani hasiči bobra nechytili, nyní na jeho přítomnost upozorňuje město na sociální síti.

Strážnici a hasiči v Klimkovicích odchytávali agresivního bobra | foto: Město Klimkovice

Bobr si v Klimkovicích vyhlédl soukromý pozemek s rybníkem, kde se zřejmě hodlal usadit. Jelikož se však choval agresivně, zavolal vlastník pozemku na městskou policii.

„Podle majitele nejprve napadl psa a následně i jeho dceru. Situace byla vážná, takže jsme na pomoc přivolali také profesionální hasiče,“ řekl klimkovický strážník Jan Kroker.

„Když jsme přijeli na místo, bobr byl klidný, seděl na břehu, kde si možná hloubil noru. My jsme ho jen hlídali, a jakmile přijeli hasiči, místo jsme opustili,“ poznamenal Kroker s tím, že ještě chvíli přihlíželi snaze hasičů zvíře lapit.

„Po pár pokusech o odchyt ovšem bobr utekl neznámo kam, nebyl tedy odchycen,“ uvedla Kamila Langerová, mluvčí Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

VIDEO: Bobr vyrazil na ranní procházku městem. A pořádně prohnal strážníky

Podle klimkovických strážníků se majitel pozemku domluvil s hasiči, že kdyby se zvíře opět objevilo, dá jim vědět.

O incidentu informovalo s upozorněním město také na Facebooku. „Pokud někdo zahlédne podezřele sebevědomého bobra, který si myslí, že rybník patří jen jemu, prosíme o zvýšenou opatrnost,“ sdělili zástupci města.

Agresivní bobr si dělal nárok na soukromý rybník, napadl psa i dívku

