Kdysi hrozba, nyní možnost. Polozapomenutá jaderná elektrárna stále „nezmizela“

„K možnému umístění menších reaktorů bych chtěla dodat jednu věc. Kromě Temelína a Dukovan máme k dispozici ještě záložní lokalitu Blahutovice. Tam by podle mého názoru stálo za to uvažovat o některém z menších reaktorů. Nebyl by problém takový reaktor uchladit a navíc by mohl pomoci Moravskoslezskému kraji ve chvíli, kdy tam končí černé uhlí,“ uvedla například pro Ekonomický týdeník předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.

Jaderná elektrárna v Blahutovicích, místní části Jeseníku nad Odrou na Novojičínsku v tehdejším Severomoravském kraji, se měla stát po slovenských Jaslovských Bohunicích a českých Dukovanech a Temelíně čtvrtým takovým zařízením v socialistickém Československu.

Jenže revoluce na přelomu let 1989 a 1990 plány zhatila. Zatím.