Gang provozoval herní automaty, zločinci za miliony nakupovali domy v Chorvatsku

Podezřelé kriminalisté zatýkali v osmi krajích a spolupracovali s kolegy v Chorvatsku.
„Hlavnímu organizátorovi hrozí až dvanáctiletý pobyt ve vězení,“ řekl náměstek ředitele moravskoslezské policie Martin Lichý.
Podezřelé policisté sledovali od roku 2022. „Zajišťovali nelegální provoz výherních automatů. Skladovali je a dodávali do barů či restaurací. Inkasovali tržby. Část zisku pak vypláceli i provozovatelům podniků,“ uvedl Lichý.
Podle policie skupina provozovala v době zadržení 200 automatů ve stovce podniků. Dalších přibližně 200 měla ve skladech. Od roku 2022 do zatčení v červnu 2025 si obvinění takto přišli na asi deset milionů korun.
Skupina podle vyšetřovatelů fungovala organizovaně s jasně rozdělenými rolemi. „Provoz automatů schovávali přes firmy, které sloužily hlavně k zakrytí toho, kdo celý systém skutečně řídí. Členové také zabezpečovali technický servis zařízení, výběr finančních prostředků i jejich následné rozdělování mezi jednotlivé členy,“ popsala policejní mluvčí Soňa Štětínská.
Prohlídky v zahraničí
Na vyšetřování se podílely desítky lidí. Při samotném zatýkání pak 200 policistů a 70 celníků. Pomohli i kolegové z Chorvatska, kteří provedli domovní prohlídku nemovitosti v Chorvatsku, kterou si skupina pořídila z výnosů z trestné činnosti.
„Nemovitost policisté zajistili. Celkem se jim podařilo zajistit majetek v hodnotě osmi milionů korun,“ uvedla mluvčí.
Kriminalisté obvinili třináct mužů a dvě ženy ve věku od 25 do 63 let. „Všichni pocházejí z Moravskoslezského kraje. Většinu zatkli loni v červnu. Hlavního organizátora pak až letos v květnu,“ potvrdila Štětínská.
Šéf gangu se po celou dobu skrýval v zahraničí. „Zadržen byl na základě evropského zatykače,“ řekla mluvčí s tím, že policisté nechtějí upřesnit, kde se to stalo. „Jemu hrozí vězení v délce dvanácti let. Ostatním desetiletý pobyt ve vězení.“
„Nelegální hazard je velký problém. Vnímáme ho jako vysoce výnosnou a organizovanou trestnou činnost, která má negativní dopad na státní rozpočet a na celou společnost,“ řekl k případu generální ředitel Generálního ředitelství cel Pavel Kotraba.