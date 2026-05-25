Nerušte policejní oddělení, vyzvali zastupitelé Bílovce. Chtějí mluvit s ministrem

Zastupitelé také schválili změnu vztahu policie k budově v Pivovarské ulici, z nájemního by šlo o dlouhodobou výpůjčku bez nutnosti platby za užívání.
Policie ČR navrhuje ke konci roku zrušit bílovecké policejní oddělení a sloučit je s tím v sousední Studénce. Policisté opakovaně slíbili, že se počet policistů nezmění a nebude ohrožena bezpečnost v ulicích. „Kdybychom si jen trochu mysleli, že to může způsobit problémy, tak bychom do toho určitě nešli,“ konstatoval náměstek ředitele pro vnější službu Libor Schejok s tím, že se návrh posuzoval velmi dlouho.
„Nebudou ohroženy dojezdové časy a trvám si na tom, že budova s cedulí ‚Policie‘ u vstupu bezpečnost v ulicích nezaručí. Stane se tak, když jsou policisté vidět v ulicích a to tak zůstane,“ pokračoval krajský policejní náměstek.
Policisté také poukazovali na to, že počet trestných činů i přestupků je v lokalitě natolik nízký, že oblast efektivněji zvládnou i po sloučení obvodních oddělení.
Starostu sedmitisícového Bílovce Martina Holuba však nepřesvědčili. „Uděláme všecko pro to, abychom pro občany i pro město zachovali Policii ČR. Bezpečnost občanů je na prvním místě a jelikož jsme ORP (obec s rozšířenou působností, pozn. red.), tak bychom opravdu měli tady policii mít,“ poukázal starosta na to, že pod Bílovec administrativně spadá i Studénka.
„Jenže tamní prostorové možnosti jsou lepší, a to jak kapacitně, tak i při parkování,“ reagoval Schejok.
Policistům kladli dotazy i další bílovečtí politici a občané. „Má se snad tady zvýšit kriminalita, aby se oddělení vrátilo?“ ptal se jeden z nich.
Jak policejní náměstek uvedl, o návrhu se bude na ministerstvu vnitra rozhodovat někdy ve druhém pololetí. „Určitě chci s ministrem do té doby hovořit, snad se to povede,“ zakončil starosta. Dopis z Bílovce bude směřovat i na moravskoslezské hejtmanství.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz