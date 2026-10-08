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V Bílovci začal fungovat hřbitov pro domácí mazlíčky, první v kraji

Petra Sasínová
  6:14
Vizualizace ukazuje, jak by měl zvířecí hřbitov v Bílovci v budoucnosti vypadat.

Vizualizace ukazuje, jak by měl zvířecí hřbitov v Bílovci v budoucnosti vypadat. | foto: Město Bílovec

Vizualizace ukazuje, jak by měl zvířecí hřbitov v Bílovci v budoucnosti vypadat.
Vizualizace ukazuje, jak by měl zvířecí hřbitov v Bílovci v budoucnosti vypadat.
Vizualizace ukazuje, jak by měl zvířecí hřbitov v Bílovci v budoucnosti vypadat.
Vizualizace ukazuje, jak by měl zvířecí hřbitov v Bílovci v budoucnosti vypadat.
5 fotografií
První v Moravskoslezském kraji je právě otevřené animální pohřebiště v Bílovci na Novojičínsku. Prostřednictvím technických služeb jej provozuje město. Hřbitov pro psy, kočky a jiné domácí mazlíčky do padesáti kilogramů nechali vybudovat radní na kopci kousek za městem. V minulosti tam bývalo mrchoviště, kde se zakopávaly zbytky jatečních zvířat.

Na oploceném pozemku s výhledem na Beskydy by mohlo být minimálně sto dvacet zvířecích hrobů.

„Hlásí se první zájemci, kteří chtějí naší služby využít,“ uvedl starosta Bílovce Martin Holub. Pro záměr vybudovat zvířecí hřbitov jej nadchl veterinář Alois Kreisel, který poukazoval na to, že Bílovec má pro takové pohřebiště ideální místo. „Pan Kreisel loni zemřel. Jsem rád, že se nám jeho nápad podařilo uskutečnit,“ doplnil starosta.

Věří, že hřbitov budou využívat lidé z širokého okolí. „Ve světě počet animálních hřbitovů roste a v Česku jich už je také několik. Inspirovali jsme se konkrétně Pardubicemi. Zvířecí pohřebiště tam od roku 2010 provozuje město a zájem je tak velký, že jej radnice musela rozšířit,“ líčil starosta.

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Očekává, že hřbitov využijí především lidé žijící v bytech, kteří nemají pozemek u domu či chaty, kde jinak většina uhynulých psů a koček končí. „Je těžké rozloučit se s milovaným zvířetem, zvláště pro osamělé lidi. Důstojné pohřbení čtyřnohého přítele a možnost vracet se na jeho hrob, může přinést úlevu,“ míní Holub.

Za pohřbení zvířete zaplatí lidé tisíce

Vytvoření pohřebiště, jež schválila veterinární správa, zatím stálo čtyři sta tisíc. Město tam ještě chystá výsadbu stromů, úpravu cestiček, vybudování zázemí. Na webu společnosti Slumbi jsou už podmínky pro uložení ostatků či popela zvířat i ceník služeb.

„Pětiletý pronájem vyjde podle typu hrobového místa na čtyři až šest tisíc,“ sdělil šéf společnosti Radim Vlček. Vykopání hrobu stojí další dva tisíce, sjednání pohřbu čtyři sta korun. Lidé si budou moci hrob ozdobit podle svého vkusu. „Mohou si tam dát náhrobek či pomníček. V Pardubicích jsme viděli na hrobech obojky, různé hračky a podobně, což bude samozřejmě možné i u nás,“ doplnil Vlček.

Tradice zvířecích hřbitovů sahá až do starověkého Egypta. Nejstarší současné animální pohřebiště funguje od roku 1896 v osadě města Greenburg Hartsdale v americkém státě New York. Pohřbeno je tam na osmdesát tisíc zvířat.

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