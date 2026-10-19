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Město Bílovec založilo družstvo, vzniknout má postupně až 72 bytů

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  6:53aktualizováno  8:05
Vizualizace ukazují, jak by nové bytové domy v Bílovci podle návrhu Ivy...

Vizualizace ukazují, jak by nové bytové domy v Bílovci podle návrhu Ivy Kučerové mohly vypadat. | foto: Město Bílovec

Vizualizace ukazují, jak by nové bytové domy v Bílovci podle návrhu Ivy...
Vizualizace ukazují, jak by nové bytové domy v Bílovci podle návrhu Ivy...
Vizualizace ukazují, jak by nové bytové domy v Bílovci podle návrhu Ivy...
Vizualizace ukazují, jak by nové bytové domy v Bílovci podle návrhu Ivy...
5 fotografií
Bytové družstvo, jehož cílem je zajistit nové cenově dostupné bydlení, založilo město Bílovec. Vznik družstva schválilo na konci září městské zastupitelstvo. V první etapě má vzniknout 18 bytů, celkem by jich v dalších etapách mohlo podle plánů místní radnice být až 72.

„Snažíme se hledat ty nejlepší cesty, jak v Bílovci zajistit moderní, kvalitní a hlavně cenově dostupné bydlení. A právě bytové družstvo založené městem považuji za jednu z možností, jak toho dosáhnout,“ řekl starosta Bílovce Martin Holub.

Mezi výhody tohoto modelu patří společné financování prostřednictvím družstva a možnost výstavby bez marže developera. Podle předestřených plánů by měli zájemci na začátku vkládat 25 procent ceny bytu, účast města by měla sloužit jako jistota fungování družstva.

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Předběžný zájem už projevilo 46 lidí. „Dotazník ukázal, že připravované družstevní bydlení v Bílovci oslovuje především mladší a střední generaci. Dominantní skupinu tvoří lidé ve věku 26 až 40 let, kteří představují 43,5 procenta všech zájemců. Druhou nejpočetnější skupinou s podílem 30,4 procenta jsou mladí lidé ve věku 18 až 25 let. Občané ve věku 51 a více let tvoří 15,2 procenta a věková kategorie 41 až 50 let zastupuje 10,9 procenta respondentů,“ informoval Holub. Mladší lidé ve věku 18 až 25 let a zájemci nad 51 let chtějí 2+kk, nejžádanější jsou ale byty 3+kk, jež nejvíc poptává skupina občanů od 26 do 40 let.

„O skladbě bytů, i o tom, jak bude bytový dům vypadat, budeme rozhodovat, až podepíšeme smlouvy se zájemci,“ podotkl starosta. Na konečné podobě projektu a podmínkách financující banky bude záviset i cena bytů.

Družstvo čeká také zvolení místa, kde bude odstartována první etapa výstavby, s jejímž zahájením se počítá už v příštím roce. Ke zvažovaným lokalitám patří ulice Radotínská. Mezi další místa patří na Labuti a ve Vrchlického ulici. Dohromady by mohlo vzniknout 72 nových bytů o velikostech 3+kk a 2+kk, vždy s velkou zastřešenou terasou. Všechny zásadní kroky budou vždy prováděny po schválení zastupitelstvem města.

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