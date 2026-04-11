Prvním počinem edice Paměť zámků a jejich krajiny od krajských památkářů je publikace s podtitulem „Bílovec. Od hradu k zámku“. Kniha byla pokřtěna 1. dubna na přednášce v Městské knihovně v Bílovci. Slouží také jako katalog stejnojmenné výstavy v podzemí bíloveckého zámku.
Knihu širšího autorského kolektivu vydalo ostravské odborné pracoviště Národního památkového ústavu.
Archeolog a jeden ze tří editorů publikace – František Kolář – seznámil v Bílovci zájemce s výsledky archeologických výzkumů.
„Společně s památkářkou Petrou Kaniovou šířeji odprezentují objevy zaznamenané v knize 21. května na přednášce v Bílovci,“ připomněla Petra Batková z ostravského pracoviště NPÚ.
Kniha je rozdělena do čtyř hlavních oddílů. „Osudy příslušníků šlechtických rodů, kteří byli držiteli bíloveckého panství, a pro něž se stal městský hrad, později zámek, reprezentativní rodovou rezidencí, vytváří příběh dějin Bílovce v kontextu Opavského vévodství,“ popsal František Kolář.
Z významných šlechticů historici zmínili vlivného dvořana a válečníka Mikuláše (II.) mladšího z Vladěnína, stavebníka bíloveckého hradu, zemského politika, dvorského úředníka i schopného hospodáře Bernarda Pražmu z Bílkova, iniciátora přestavby středověkého hradu na renesanční zámek, a také vůdce stavovské opozice v období třicetileté války Karla Pražmu z Bílkova, jenž sňatkem spojil rody Pražmů a Sedlnických z Choltic.
„Z ženských osobností zmiňme okouzlující a elegantní Kristýnu z Lapic, manželku Bernarda Pražmy z Bílkova, Johanu rozenou Sedlnickou z Choltic, trpělivě nesoucí břímě po zesnulém choti Karlu Pražmovi, a jejich dceru Alžbětu Bohunku, provdanou za Václava Zikmunda Sedlnického z Choltic,“ uvedla Petra Kainová.
Ztracený prsten a 3D modely
Část publikace zachycuje stavební přerod bíloveckého hradu na zámek prostřednictvím obrazových příloh, kreseb a počítačových rekonstrukcí včetně 3D modelů.
OD HRADU K ZÁMKU
Výstava NPÚ formou modelů a kreseb nabízí možnou podobu pozdně gotického městského hradu, renesančního zámku (jenž se z hradu vyvinul) i města Bílovce v hradbách.
Díky široké mezioborové spolupráci se podařilo zdokumentovat postup a rozsah archeologického výzkumu z roku 2024 moderní technikou – dronem a 3D skenerem.
Výstava končí 30. dubna 2026. Nezbytná je rezervace prohlídek v infocentru, na e-mailu icko@kcbilovec.cz, případně telefonicky na čísle 778 425 431. Vstupné 80 Kč základní / 40 Kč snížené.
Druhá část knihy slouží jako katalog výstavy. „Prezentuje nálezy z archeologických výzkumů a ukázky architektonických článků,“ shrnul Kolář.
Velká pozornost je věnována unikátnímu nálezu renesančního snubního prstenu z osmnáctikarátového zlata s rubínem a tyrkysem.
„Ten se dochoval pod úrovní pochozí vrstvy někdejší zámecké kuchyně. Zda byla majitelkou prstenu manželka hradního pána z rodu Vladěnínských nebo Pražmů z Bílkova, případně jiná urozená dáma z okruhu jejich příbuzných či potenciálních hostů, si můžeme jen domýšlet. Jedná se však o unikátní nález představený opět v zajímavých souvislostech,“ upozornila památkářka.
Knihu Paměť zámků a jejich krajiny: Bílovec. Od hradu k zámku lze za 550 korun zakoupit na pracovišti NPÚ, ÚOP v Ostravě.
Výstava s novu publikací vznikla jako součást výzkumného projektu Zámky v krajině moravskoslezského pomezí – nové formy prezentace nevyužitých historických objektů a byly financované z prostředků ministerstva kultury – Program NAKI III. Ve videu a v krátkém dokumentu se na místě mohou návštěvníci doslova „projít stavbou“.