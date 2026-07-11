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Královské koruny či gotický komiks. Bílovec láká na středověké unikáty

Martin Pjentak
  14:05
V Bílovci je k vidění výstava Koruny Karla IV.

V Bílovci je k vidění výstava Koruny Karla IV. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

V Bílovci je k vidění výstava Koruny Karla IV. Šéf bíloveckého muzea Petr...
V rekonstruovaných podzemních prostorách zámku v Bílovci je k vidění výstava...
V Bílovci je k vidění výstava Koruny Karla IV. Lidé mají jedinečnou možnost...
V Bílovci je k vidění výstava Koruny Karla IV. Jedním z lákadel je i faksimile...
13 fotografií
Do dob vlády Lucemburků se mohou lidé vrátit prostřednictvím výstavy Koruny Karla IV., která je až do 20. září k vidění v prostorách bíloveckého zámku. Expozice, která kromě replik korunovačních klenotů nabízí i modely slavných staveb z daného období či faksimile vzácných středověkých rukopisů, se těší velkému zájmu návštěvníků.

„Za prvních sedm dní jsme tady měli osm set návštěvníků. To je na naše poměry, vzhledem k tomu, že Bílovec není úplně vyhledávaný turistický cíl, obrovské množství,“ pochvaloval si Petr Havrlant, ředitel Kulturního centra Bílovec, pod nějž spadá i místní muzeum.

K zapůjčení putovní výstavy jej inspirovala spojitost mezi někdejšími majiteli bíloveckého panství a Karlem IV. „Šlechtický rod Benešoviců, konkrétně páni z Kravař, od nichž dostalo město Bílovec svůj znak, patřili k oporám Karla IV. tady ve Slezsku a na Moravě,“ přiblížil Havrlant s tím, že svůj vděk dal tehdejší český král a pozdější římský císař najevo i umístěním znaku rodu do erbovní místnosti, kterou nechal vybudovat na hradě Lauf v Horní Falci. „Mezi 112 erby českých, moravských a slezských šlechticů je i znak pánů Kravař. Ostatně, jak zmíněná erbovní místnost i samotný hrad Lauf vypadá, uvidíte i na naší výstavě,“ podotkl Havrlant.

V Bílovci je k vidění výstava Koruny Karla IV.
V Bílovci je k vidění výstava Koruny Karla IV. Šéf bíloveckého muzea Petr Havrlant ukazuje vystavené repliky korunovačních klenotů.
V rekonstruovaných podzemních prostorách zámku v Bílovci je k vidění výstava Koruny Karla IV.
V Bílovci je k vidění výstava Koruny Karla IV. Lidé mají jedinečnou možnost vidět i faksimili gotického rukopisu Přebohaté hodinky vévody z Berry.
13 fotografií

Hlavním lákadlem jsou repliky pětice korun,které spočinuly na hlavě Karla IV. a jeho syna Zikmunda Lucemburského, tedy svatováclavská, říšská, římská, lombardská a svatoštěpánská koruna.

„Karel IV. získal za dobu svého života ty první čtyři. Ta poslední, svatoštěpánská, spočinula na hlavě Zikmunda Lucemburského. U nás v kraji je taky vystavována vůbec poprvé,“ vyprávěl Havrlant. Její originál je dnes k vidění v budově maďarského parlamentu.

„Zajímavostí je, že ta koruna byla v letech 1945 až 1978 uložena v nejpřísněji střeženém trezoru světa v americkém Fort Knox. Dostala se tam na konci války, kdy maďarští nacionalisté měli před příchodem Rudé armády strach, že by padla do rukou komunistů. Proto ji svěřili americké vládě. Až Jim Carter se v roce 1978 rozhodl, že klenoty vrátí maďarskému lidu,“ doplnil Havrlant.

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Poutavou součástí výstavy jsou také faksimile rukopisů z knihovny Václava IV. „Jsou to věci, které se běžně nevidí, jako nejslavnější středověký komiks světa, tedy Velislavova bible, kterou nechal vytvořit kanovník Karla IV. Je tedy zřejmě nejkrásnější středověká bible vůbec, Bible Václava IV.,“ řekl Havrlant. „Máme tady ‚Monu Lisu‘ mezi gotickými rukopisy, která nesouvisí úplně s Karlem IV. Říká se jí Přebohaté hodinky vévody z Berry a je to vlastně vévodova soukromá modlitební kniha, která je podle historiků umění jedním z nejkrásnějších středověkých rukopisů.

Expozice je k vidění v unikátních podzemních prostorách místního zámku. „Návštěvník tak zároveň uvidí modely, které ukazují špičkovou architekturu té doby, například model Karlštejna či Karlova mostu, a zároveň mu kulisu tvoří reálná středověká stavba,“ podotkl Havrlant.

Putovní výstavu pak doplňují reálné středověké artefakty nalezené buď v Bílovci nebo v okolním regionu.

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