Plán na bikrosový areál za 58 milionů rozdělil Bílov, obec třikrát neuspěla s dotací

Stavba bikrosového areálu za 58 milionů korun, tedy za zhruba dvouapůlnásobek ročních příjmů obce, vyvolává v Bílově na Novojičínsku obavy. Obec totiž ani napotřetí nezískala dotaci Národní sportovní agentury (NSA) a část obyvatel se obává, že projekt může znamenat výrazné zatížení obecního rozpočtu a zadlužení.
Napětí v obci zvyšuje i podezření, že starosta a někteří zastupitelé při projednávání přípravy změny územního plánu, kdy se některé pozemky mohou změnit na stavební, nesplnili povinnost oznámit možný osobní zájem.
Bikrosový areál připravuje Bílov od roku 2021. Obec o podporu NSA žádala třikrát, zatím pokaždé neúspěšně.
„Obec se v žádosti zavázala, že zaplatí více než padesát procent oprávněných nákladů, což už je poměrně hodně likvidační. Potom bychom zřejmě dlouho čekali na opravu nějaké cesty nebo čehokoliv jiného,“ popsala jádro sporu Miluše Burjetková z Bílova.
Využití areálu
Při poslední žádosti získal projekt 45 bodů, minimem pro získání podpory bylo 70. Podle NSA nebylo k žádosti doloženo například žádné uznatelné čestné prohlášení sportovních klubů k využívání areálu.
Body pak obec nezískala ani za možné využití areálu dalšími sportovními kluby, počet zapojených dětí, nebo pravidelné denní využití.
Vyřízení žádosti pro obec zajišťovala externí společnost. „Problém nastal v tom, že se při žádosti neodeslaly některé přílohy,“ komentoval problém starosta Bílova Zdeněk Fusik. „Když žádáte o dotaci, je to někdy běh na dlouhou trať. Záměr navíc prošel zastupitelstvem a obec hledá dotační zdroje.“
Další výhrady obyvatel míří k projektové dokumentaci, která není kompletní ani po několika letech. „Oni nám nepředali ten projekt kompletní,“ připustil Fusik. Podle něj ale obec dostala dokumentaci v rozsahu, který jí umožňoval žádat o dotaci a pokračovat v přípravě stavby. „Nemají ještě statické výpočty a něco tam chybělo,“ dodal.
Penále zatím nepadlo
Penále za několikaleté prodlení ale obec zatím nepožadovala. „Čekáme, až práci ukončí a předají nám všechno,“ přiblížil důvody Zdeněk Fusik.
„Jednalo se o fázové plnění. Na část, kterou firma předala se zpožděním, už penále uplatnit lze,“ namítla při jednání zastupitelstva Miluše Burjetková.
Kraj, který na projektovou dokumentaci poskytl Bílovu 700 tisíc korun, považuje dotaci za řádně vypořádanou. „Neposuzovali jsme ale technickou kvalitu ani úplnost dokumentace, to je věcí smlouvy mezi obcí a projektantem,“ vysvětlila mluvčí kraje Nikola Birklenová.
Spor kolem bikrosu není jediným tématem vyvolávajícím v malé obci napětí. Na posledním zastupitelstvu zaznělo také stanovisko ministerstva spravedlnosti týkající se projednávané změny územního plánu.
Podle něj existuje „důvodné podezření“, že při projednávání a hlasování mohla být porušena povinnost oznámit osobní zájem.
Podezření se týká toho, že starosta a někteří zastupitelé před hlasováním neoznámili, že se navrhovaná změna týká i jejich pozemků.
„Je to už delší doba, já nevím přesně, jak to probíhalo,“ komentoval někdejší hlasování starosta. Odmítl ale, že by šlo o úmysl.
Stížností na možný střet zájmu se nyní zabývá Městský úřad Bílovec. „Věc je před zahájením přestupkového řízení a bude o ní rozhodnuto ve lhůtě stanovené zákonem,“ uvedla mluvčí bílovecké radnice Lenka Gulašiová.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz