Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Těžké pády v bikeparku. Sedm zraněných dětí a mladistvých za víkend, letěl i vrtulník

Autor:
  10:26

O víkendu zasahovaly posádky Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje v Bikeparku Kopřivná na Bruntálsku celkem u devíti zraněných. Z nich bylo sedm dětí a mladistvých, ve věku od jedenácti do šestnácti let. (7. až 9. srpna 2026) | foto: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje

V bikeparku Kopřivná na Bruntálsku se během uplynulého víkendu zranil nezvykle vysoký počet bikerů. Zdravotničtí záchranáři společně s Horskou službou Jeseníky od pátku do neděle ošetřili celkem devět zraněných cyklistů, přičemž sedm z nich byli děti a mladiství. U dvou nejzávažnějších případů musel zasahovat vrtulník.

„Zasahovaly u nich posádky Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje a jednalo se celkem o devět zraněných. Z nich bylo sedm dětí a mladistvých ve věku od jedenácti do šestnácti let,“ vypočetl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.

„Všem, kteří utrpěli zranění, poskytovali první pomoc členové Horské služby Jeseníky,“ uvedl mluvčí.

„U sedmi bikerů se jednalo o lehčí a středně těžká poranění v oblasti břicha nebo končetin. Pozemní záchranářské týmy u nich zajistily přednemocniční neodkladnou péči a následný transport do krnovské nemocnice,“ vysvětlil Humpl.

Pro dva nejvážněji zraněné dokonce letěl vrtulník poté, co spadli z kola na sjezdové trati.

„Patnáctiletý chlapec a o dva roky mladší dívka dle prvotního vyšetření utrpěli vnitřní poranění v oblasti břicha. Záchranáři tedy provedli základní ošetření a zajištění a poté zajistili rychlý letecký transport do Fakultní nemocnice Ostrava. Oba dětští pacienti byli předáni do další péče týmu tamního urgentního příjmu ve stabilizovaném stavu,“ řekl Humpl.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

KVÍZ: Šikmý kostel, opučoři, Larischové. Co víte o zaniklém městě Karviná?

Obnova slavného šikmého kostela svatého Petra z Alkantary v Karviné-Dolech je u...

Na místě staré Karviné, dříve výstavního města se zámkem, kostely, pivovarem, školami, nemocnicemi i hotely, dnes rostou stromy a tráva. Vyzkoušejte si kvíz historiků Jana Polakoviče a Petra Bindače,...

Horské chaty mají šanci obstát už jen jako rodinný podnik, říká chatař z hřebene Beskyd

Premium
Beskydská chata Kmínek na hřebenové trase mezi Bumbálkou a Visalajemi patří...

Za slunného letního víkendu si mnozí návštěvníci beskydské horské chaty Kmínek pomyslí, že to musí být zlatý důl. Aspoň podle množství prodaných halušek a jiného jídla a pití. Na hřebenové trase mezi...

V jezeru na Opavsku plavou drobné medúzy. Dobré znamení, těší hygieniky

Poprvé se v Česku tyto medúzky objevily přibližně v polovině 20. století.

Návštěvníci hlučínské Štěrkovny na Opavsku pozorují ve vodě množství medúzek sladkovodních. „Včera jsem si byla zaplavat a viděla jsem jich stovky,“ řekla Julie Síkorová z Ostravy, které se...

Hradec – Baník 2:1, oslabenou Ostravu srazil dvěma přesnými zásahy Slončík

Sestřih zápasu
Královéhradecký záložník Tom Slončík se raduje ze svého druhého gólu proti...

Hradečtí fotbalisté ve 3. kole Chance Ligy zdolali Baník Ostrava 2:1 a připsali si druhé vítězství v sezoně. Slezané hráli od závěru prvního poločasu bez vyloučeného Skyby, přesto dokázali po...

Muže zasáhla rozbrušovačka, těžce zraněný skončil na stomatochirurgii

Ve středu 5. srpna 2026 vyjížděli záchranáři z Kopřivnice spolu s posádkou...

Vážné zranění způsobila ve středu muži v Příboře na Novojičínsku nehoda při práci s rozbrušovačkou, jejíž kotouč ho zasáhl do hlavy. Záchranáři zraněného po akutním ošetření letecky transportovali do...

Z Ukrajiny dovezli fosfor k výrobě pervitinu za miliardu, soudí mezinárodní gang

Krajský soud v Ostravě začal projednávat rozsáhlou kauzu mezinárodního gangu,...

Krajský soud v Ostravě začal v pondělí projednávat rozsáhlou drogovou kauzu mezinárodního gangu, který podle obžaloby obchodoval s červeným fosforem pro výrobu pervitinu. Čtyřčlenná skupina manželů...

10. srpna 2026  8:46,  aktualizováno  9:28

Originál sochy Radegasta se bude stěhovat. Pohanský bůh získá vlastní svatyni

Vizualizace takzvané Radegastovy svatyně na náměstí Míru ve Frenštátě pod...

Originál slavné sochy Radegasta, který dnes stojí ve vestibulu radnice ve Frenštátu pod Radhoštěm, se bude stěhovat. Vedení podbeskydského města se rozhodlo najít pro něj nové umístění kvůli tomu,...

10. srpna 2026  4:57

KVÍZ: Šikmý kostel, opučoři, Larischové. Co víte o zaniklém městě Karviná?

Obnova slavného šikmého kostela svatého Petra z Alkantary v Karviné-Dolech je u...

Na místě staré Karviné, dříve výstavního města se zámkem, kostely, pivovarem, školami, nemocnicemi i hotely, dnes rostou stromy a tráva. Vyzkoušejte si kvíz historiků Jana Polakoviče a Petra Bindače,...

vydáno 10. srpna 2026

Motorkář ve Frýdku-Místku srazil chodce při předjíždění autobusu. Oba jsou zranění

ilustrační snímek

V neděli večer srazil motorkář ve Frýdku-Místku při předjíždění jiného vozidla chodce, který přecházel silnici. Oba utrpěli zranění, chodec těžká.

9. srpna 2026  22:13

Hradec – Baník 2:1, oslabenou Ostravu srazil dvěma přesnými zásahy Slončík

Sestřih zápasu
Královéhradecký záložník Tom Slončík se raduje ze svého druhého gólu proti...

Hradečtí fotbalisté ve 3. kole Chance Ligy zdolali Baník Ostrava 2:1 a připsali si druhé vítězství v sezoně. Slezané hráli od závěru prvního poločasu bez vyloučeného Skyby, přesto dokázali po...

9. srpna 2026  17:01,  aktualizováno  19:18

Ústí nestačilo třígólové vedení, s Českou Lípou remizovalo. Příbram i Slavia otáčely

Petr Potměšil

V poločase vedli 3:0, přesto si musí fotbalisté Ústí nad Labem vystačit s remízou. Doma ve třetím kole druhé ligy s nováčkem Českou Lípou hráli po dvou vlastních brankách 3:3. V soutěži už tak není...

7. srpna 2026  20:41,  aktualizováno  9. 8. 16:35

Horské chaty mají šanci obstát už jen jako rodinný podnik, říká chatař z hřebene Beskyd

Premium
Beskydská chata Kmínek na hřebenové trase mezi Bumbálkou a Visalajemi patří...

Za slunného letního víkendu si mnozí návštěvníci beskydské horské chaty Kmínek pomyslí, že to musí být zlatý důl. Aspoň podle množství prodaných halušek a jiného jídla a pití. Na hřebenové trase mezi...

9. srpna 2026

Ve vojenských opravnách u Nového Jičína začali kompletovat švédské obrněnce

Pásová vozidla CV90, která vyvinula švédská společnost BAE Systems Hägglunds,...

Více než dvě stovky nových obrněných vozidel CV90 pro českou armádu vyrobí ve Vojenském opravárenském podniku (VOP) v Šenově u Nového Jičína. Jejich výroba začala minulý týden.

9. srpna 2026  9:33

Ostravské stopy: Pomohlo mi, že jsem městem jezdil tramvají, líčí autor detektivek

Spisovatel Vladimír Zlý zasazuje své příběhy do regionálních míst, která dobře...

V seriálu iDNES.cz Ostravské stopy se objevila už řada spisovatelů, leč Vladimír Zlý se v lecčems vymyká. Například tím, že své rodné město velmi dobře poznal i jako řidič tramvaje, takže při pohledu...

8. srpna 2026  16:55

Vedro je nezastaví. Basketbalisté Opavy jsou kompletní, přípravu zvolili pestřejší

Opavští fanoušci skandují při zápase.

Basketbalisté Opavy už naplno trénují na nadcházející sezonu ve svých domácích podmínkách. Leč letošní přípravu rozjeli koncem července v hale kampusu Ostravské univerzity.

8. srpna 2026  7:35

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Ryby už v řece Lomné nenarazí na betonové pasti, při povodních zvládne i více vody

Rozvolněné koryto řeky Lomné v Beskydech s balvanitými skluzy umožní rybám...

Státní podnik Lesy ČR dokončil rozsáhlou revitalizaci více než půlkilometrového úseku beskydské řeky Lomné. Nákladný projekt za 18,6 milionu korun s podporou Evropské unie výrazně zvýšil bezpečnost v...

8. srpna 2026  6:52

Obžaloba kvůli tragické nehodě na přejezdu. K soudu míří dva lidé a firma

Hasiči odklízejí hrozivé následky železničního neštěstí u Karviné, stav...

Státní zástupce Jiří Margieta podal k Okresnímu soudu v Karviné obžalobu na dva lidi a firmu kvůli tragické srážce rychlíku s nákladním automobilem na železničním přejezdu v Dolní Lutyni na Karvinsku...

7. srpna 2026  15:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×