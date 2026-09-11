Bezručova Opava představí v různých podobách literaturu, nabídne i originální kusy

Festival, jež má letos na programu více než dvacítku položek, odstartuje dnešní, tedy páteční První kapitolou v opavských Arkádách.
„Zahájení poblíž sochy Petra Bezruče ve Dvořákových sadech bude mimo jiné patřit originálnímu propojení poezie Jana Kunzeho a elektronické hudby Vanamondu,“ popsala produkční Opavské kulturní organizace Anna Vavříková pořad, v němž básník přednese texty ze svých sbírek i beatnickou poezii a muzikant k tomu vytvoří živou elektronickou zvukovou krajinu reagující na rytmus mluveného slova.
Na zahájení v 16 hodin se lidé mohou těšit i na akrobacii, pohyb a humor v dynamické show PitiPALDi či na skupinu Hlasoplet.
Přijedou Čechomor, Poláková i Matásek
Do pátku 25. září bude následovat pestrá přehlídka koncertů, přednášek, besed i divadelních představení včetně odkazu básníka Petra Bezruče – tentokrát nejen v podobě vzpomínkového setkání u jeho hrobu, ale i výpravy po jeho stopách v Hrabyni či komponovaného pořadu Bezručův pramen.
„Hned několik pořadů je autorských a budou mít na Bezručově Opavě premiéru,“ uvedla k programu festivalu ředitelka Opavské kulturní organizace Eva Týlová.
Festival také nabídne Ro(c)k na vsi – spojení Těšínského divadla a kapely Čechomor, koncert Barbory Polákové a Štěpána Urbana a jejich projekt Sršeň, představení herců Divadla Viola Jenovéfy Bokové a Davida Matáska či originální Příběh dominikánů s komentovanou prohlídkou kostela sv. Václava a středověkou hudbou.
Součástí je i Opavská noc literatury a předání Ceny Petra Bezruče, opavského nejvyššího ocenění v oblasti kultury. Získá ji sochař Daniel Klose.
Celý program zájemci najdou na webu a sociálních sítích Opavy.