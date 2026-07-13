O bezplatné obědy pro děti je stále větší zájem, dotace nemusejí stačit

Na financování programu je pro příští školní rok vyčleněno devět milionů korun. „Žádosti jsme v tomto kole obdrželi v objemu zhruba 86,5 milionu korun. Z dotačního programu na předchozí školní rok nebyly vyčerpány všechny prostředky, a tak je teď budeme moci využít. Jedná se o nižší desítky milionů,“ uvedl náměstek hejtmana pro školství a sport Jan Veřmiřovský.
Doplnil, že podle zkušenosti z minulých let bývá výše požadavků mnohem vyšší než výsledné čerpání, je ale i přesto pravděpodobné, že se všechny žádosti pokrýt nepodaří. „Budeme usilovat o to, aby nám ministerstvo alokaci projektu navýšilo,“ řekl.
Pomoc je určená pro děti, jejichž rodiče pobírají přídavek na dítě nebo bonus na dítě, humanitární dávky nebo je doporučí ředitel školy, OSPOD či sociální pracovník.
Nejvíce, 59 žádostí v celkovém objemu více než 32 milionů korun, podaly základní školy. Mateřinky kraji adresovaly 48 žádostí o celkem přes 19 milionů, zařízení slučující mateřské i základní školy pak dalších 43 žádostí o objemu 29,5 milionů. Ze středních škol přišlo 25 žádostí o celkem asi 5 milionů korun.
Podle ministerstva práce a sociálních věcí jen za první pololetí právě uplynulého školního roku v kraji na bezplatné obědy mířilo 21 milionů korun.
Moravskoslezský kraj převyšuje ostatní regiony
„Pro Moravskoslezský kraj byla alokována částka 98,8 milionu korun na dva školní roky 2025/2026 a 2026/2027. V současné době disponujeme daty o čerpání za 1. pololetí školního roku 2025/2026, a to ve výši 21 milionů korun,“ sdělil tiskový odbor ministerstva.
Moravskoslezský kraj podle informací ministerstva požádal o maximální možnou dotaci. „Významně převyšuje ostatní kraje v čerpání finančních prostředků, počtu zapojených škol a podpořených dětí,“ doplnilo ministerstvo.
Počtem žádostí patří sever Moravy a Slezsko k nejaktivnějším i v projektech organizace Women for Women, jež školní jídlo pro potřebné děti financuje z podpory dárců a ministerstva školství. V uplynulém školním roce platila jídlo zhruba 1 300 dětí za celkových sedm milionů korun ve školách a 170 dětem za milion korun ve školkách.
„Ve školách máme pro školní rok 2026/2027 zatím zájem o stravování pro bezmála 500 dětí za více než tři miliony korun. Termín pro podání žádostí je ale do 30. září,“ uvedla Barbora Nejedlá, manažerka projektu Obědy pro děti a SOS do školky organizace Women for Women.
U mateřských školek organizace žádosti přijímá v srpnu a v září. „Aktivně je zapojeno bezmála třicet mateřských škol. Na nový školní rok očekáváme opět zvýšený zájem o podporu pro znevýhodněné děti,“ avizovala Nejedlá.