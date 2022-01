O vánoční kluziště v centru Ostravy je zájem, zůstane do konce ledna

Původně mělo i kluziště fungovat jen do 2. ledna. Poté se ale jeho provoz prodloužil do 16. ledna. A nyní městská společnost Sareza oznámila, že ledová plocha včetně zázemí s půjčovnou bruslí, tučňáků pro děti či vyhřívaného stanu zůstane veřejnosti k dispozici až do konce ledna, ale zkrátí se provozní doba.

„Protože v dopoledních hodinách loni bruslily hlavně školní kolektivy, které teď dohánějí známky, od pondělí bude kluziště ve všední dny otevřené až odpoledne,“ uvedla mluvčí Sarezy Lenka Papajová. Vzhledem k bezplatnému vstupu nemá společnost přehled o počtu návštěvníků. Ale v předešlých letech jich bylo kolem dvaceti tisíc.

„Jelikož se kvůli epidemii koronaviru nemohly konat vánoční trhy, náhradou jsme prodloužili provoz vyhledávané ledové plochy,“ řekla Papajová s tím, že pronájem kluziště hradí město. „Za období od 27. listopadu do 2. ledna činily náklady 2,9 milionu. Za období od 3. do 31. ledna půjde o 1,963 milionu korun,“ dodala mluvčí.

Nově mohou zdarma bruslit na umělém ledu i obyvatelé Ostravice v místní Wood Aréně. Přespolní ale platí 80 korun za hodinu, děti 40.

Havířov nabízí veřejnosti od prosince mobilní ledovou plochu včetně půjčovny bruslí u Sportovní haly Slávie. Dospělí tam platí 40 korun za hodinu, děti 30. Pokud to umožní počasí, zůstane v provozu zřejmě až do konce března.