Dům hygieničky střeží policie. Výhrůžky tu dostáváme všichni, říká mluvčí

Můžete popsat, k čemu tam došlo?

Dopoledne se potkalo čtyřicet až padesát lidí před jejím bydlištěm. Protestovali proti očkování a opatřením, která jsou v tuto chvíli v platnosti.

Policii volala přímo paní Svrčinová?

Ano, po shodě jsme svolali policii, která v tuto chvíli hlídá místo, kde bydlí paní hygienička.

Říkáte, že policie hlídá místo, kde paní hygienička bydlí, panuje tedy obava o její bezpečnost?

Poprosili jsme, aby nějakou dobu po té manifestaci byla paní hygienička hlídaná, přičemž nám moravskoslezská policie vyšla vstříc.

Jak dlouho tato opatření budou trvat?

Paní hygienička bude od zítřka v Praze, takže předpokládám, že tam by logicky ta opatření měla odejít. Určitě na další informace k bezpečnosti se obraťte na Policii České republiky, ta to musí vyhodnotit a zvážit míru rizika. Je pravda a to lze říci, že většina lidí z centrálního řídícího týmu okolo epidemie se setká tu více, tu méně s určitou mírou agresivity od skupiny obyvatelstva.

Při protestu zazněly přímo nějaké výhrůžky?

Upřímně řečeno, já tam nebyl, tak nevím. Můžu vám ale říci, že všichni dostáváme maily v tomto znění.

Tyto maily předáváte policii?

Samozřejmě v některých případech to s policií koordinujeme, ale více vám k tomu říci už nemohu.