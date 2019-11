VIDEO: Z iglú pro bezdomovce se stal trhák, vznikla i varianta pro páry

Pavla Klečková a Manu Chilaud loni prodali městům a charitativním organizacím za celou zimu 65 iglú.

„Letos jich už máme objednáno 70 pro Česko, osm míří na Slovensko, deset do Anglie, dvacet do Francie a čtyřicet do Belgie. Jsou to pouze dosavadní čísla, myslím si, že letos bude spát v teple iglú několik stovek lidí v Evropě,“ uvedla Pavla Klečková.

Dvojice českých propagátorů zaregistrovala i zájem ze zámoří. „Deset iglú je na cestě do Kanady,“ doplnil Manu Chilaud.

Ostravané před letošní zimou začali spolupracovat se zlínskou firmou, která se zaměřuje na výrobu polyetylenové pěny. „Díky tomu jsme změnili barvu z bílé na nenápadnější šedou, která by v zimě neměla být tolik vidět,“ vysvětlila Klečková.

Nově navíc nabízí uživatelům rozměrnější iglú pro páry. „S uživateli jsme byli při loňské zimě v kontaktu a zaregistrovali jsme tuhle poptávku. Ženy se v něm bojí spát v noci samy. Z celkového počtu objednávek je tak aktuálně pětina požadavků bezdomoveckých iglú pro páry,“ uzavřela Klečková.

Dvojice přístřešek prodává pouze městům a charitativním organizacím, byť registruje i zájem od lidí, kteří bezdomovci nejsou. Ptají se na rozměry půdorysu i cenu.

„Stále se zaměřujeme na to, co je hlavní. A to je záchrana lidských životů před umrznutím a omrzlinami,“ podotkl Chilaud.

Noclehárny jsou vhodnější, někteří do nich však nechtějí

Bezdomovecké iglú je složené do minuty. Tvoří jej dobře izolující polyetylenová pěna a hliníková folie, která zaručuje jeho nehořlavost. Oproti venkovním podmínkám je v něm až o 18 stupňů tepleji.

„Člověk si jej vyhřeje svým vlastním tělesným teplem,“ vysvětluje Manu Chilaud.

Iglú podle zakladatelů projektu v Česku nemají konkurovat noclehárnám. Ty jsou i podle Klečkové s Chilaudem vhodnější variantou k přečkání zimy.

„Situace je ale taková, že řada lidí bez domova z různých důvodů do nocleháren nejde. Ať už proto, že mají psa, nebo nechtějí opustit své místo venku, aby jim ho někdo nezabral. Někdy je i problém s plnými noclehárnami,“ vysvětlují.

Problémem je i to, že někteří lidé bez domova nechtějí v noclehárnách dodržovat určitá nařízení, včetně zákazu konzumace alkoholu.