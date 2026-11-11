Ostrava zahájila každoroční zimní program, který v chladných dnech nabízí pomoc lidem bez domova, s novinkou. Zatímco dříve pomoc mohli zájemci využívat, jen když teploty klesly pod bod mrazu, v letošním roce bude fungovat celé čtyři měsíce bez ohledu na venkovní počasí.
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Mrazivé počasí plní noclehárny v Ostravě, bezdomovci spí i na židli
„Pro osoby, které trvale žijí na ulici, tato změna nabízí větší pocit jistoty, že v situaci, kdy venkovní teploty v noci klesají, mají možnost kdykoliv přečkat noc v bezpečném a teplém prostředí,“ vysvětlila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
Lidé bez domova v Ostravě
Jedním z pozitivních dopadů zimního programu je totiž skutečnost, že se snižuje zátěž složek integrovaného záchranného systému či nemocnic včetně té městské, a také dalších veřejných služeb, které lidé bez domova v zimě zaměstnávají více než jindy.
V Ostravě zajišťují zimní program Charita Ostrava a Armáda spásy. „Letošní významnou úpravou je zajištění nepřetržitého provozu zimního nočního centra v zařízení Armády spásy ČR,“ uvedl náměstek primátora Zbyněk Pražák.
Armáda spásy nabízí v noclehárně 70 míst pro muže a 14 pro ženy, v zimě navíc i 50 míst k sezení. Charitní noclehárna má v době mrazů navýšenou kapacitu na 46 lůžek a deset židlí pro přespání.
Armáda spásy nabízí pomoc i bezdomovcům v Havířově, Opavě a Krnově. Stejně jako jiné organizace poskytující sociální služby v kraji se letos potýká s nedostatkem peněz.
„Přesto děláme maximum pro to, aby lidé v nouzi omezení nepocítili,“ uvedla oblastní ředitelka Armády spásy Jana Plačková s tím, že jednou z možností, jak může veřejnost pomoci, je koupě Nocleženky.
Dárce tak přispívá na bezpečné přenocování člověka bez domova, teplé jídlo, možnost hygieny. Loni se jich v kraji prodalo šest tisíc