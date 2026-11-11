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Noclehárny se bezdomovcům otevřely i bez mrazů, pomůže to nemocnicím

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  6:32
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Nocleh najdou potřební také v noclehárně Charitního domu sv. Františka. | foto: Charita Ostrava

Nepřetržitě, bez ohledu na teploty venku. Lidé bez domova v Ostravě mohou přečkat noc v teple a bezpečí kdykoliv od listopadu do konce února. Zimní program s rozšířenými kapacitami nocleháren včetně míst k sezení vůbec poprvé odstartoval, i když nemrzne. Sníží to zátěž záchranářů a nemocnic.

Ostrava zahájila každoroční zimní program, který v chladných dnech nabízí pomoc lidem bez domova, s novinkou. Zatímco dříve pomoc mohli zájemci využívat, jen když teploty klesly pod bod mrazu, v letošním roce bude fungovat celé čtyři měsíce bez ohledu na venkovní počasí.

Mrazivé počasí plní noclehárny v Ostravě, bezdomovci spí i na židli

„Pro osoby, které trvale žijí na ulici, tato změna nabízí větší pocit jistoty, že v situaci, kdy venkovní teploty v noci klesají, mají možnost kdykoliv přečkat noc v bezpečném a teplém prostředí,“ vysvětlila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.

Lidé bez domova v Ostravě

  • Na území Ostravy podle odhadů žije přibližně okolo 1 100 lidí bez přístřeší.
  • Z toho asi 300 setrvává ve veřejném prostoru mimo systém sociálních služeb.
  • V sezoně 2025/2026 využilo rozšířené kapacity nocleháren v zimním období 2 346 lidí.

Jedním z pozitivních dopadů zimního programu je totiž skutečnost, že se snižuje zátěž složek integrovaného záchranného systému či nemocnic včetně té městské, a také dalších veřejných služeb, které lidé bez domova v zimě zaměstnávají více než jindy.

V Ostravě zajišťují zimní program Charita Ostrava a Armáda spásy. „Letošní významnou úpravou je zajištění nepřetržitého provozu zimního nočního centra v zařízení Armády spásy ČR,“ uvedl náměstek primátora Zbyněk Pražák.

Armáda spásy nabízí v noclehárně 70 míst pro muže a 14 pro ženy, v zimě navíc i 50 míst k sezení. Charitní noclehárna má v době mrazů navýšenou kapacitu na 46 lůžek a deset židlí pro přespání.

Armáda spásy nabízí pomoc i bezdomovcům v Havířově, Opavě a Krnově. Stejně jako jiné organizace poskytující sociální služby v kraji se letos potýká s nedostatkem peněz.

Nocleh najdou potřební také v noclehárně Charitního domu sv. Františka.
Zimní program je v ostravském Charitním domě sv. Benedikta Labre připraven.
Zimní program je v ostravském Charitním domě sv. Benedikta Labre připraven.
Bezdomovkyně Karla Melcherová ukazuje potravinové zásoby. (6. ledna 2017)
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„Přesto děláme maximum pro to, aby lidé v nouzi omezení nepocítili,“ uvedla oblastní ředitelka Armády spásy Jana Plačková s tím, že jednou z možností, jak může veřejnost pomoci, je koupě Nocleženky.

Dárce tak přispívá na bezpečné přenocování člověka bez domova, teplé jídlo, možnost hygieny. Loni se jich v kraji prodalo šest tisíc

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