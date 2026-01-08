Mrazivé počasí plní noclehárny v Ostravě, bezdomovci spí i na židli

V celoročně otevřené noclehárně mají zcela plno a ještě přidávají židle, v zimním krizovém nočním centru zbývá jen pár posledních míst. Zájem o nouzové noclehárny Charity Ostrava s klesajícími teplotami vzrostl a plný stav hlásí i zařízení Armády spásy.

Zimní program je v ostravském Charitním domě sv. Benedikta Labre připraven. | foto: Charita Ostrava

„V noclehárně sv. Františka je v těchto dnech obsazeno všech šestadvacet míst. Poskytujeme ještě deset takzvaných teplých židlí, například v noci z úterý na středu byly využity dvě. Zájemců je opravdu hodně,“ upřesnil mluvčí ostravské charity Dalibor Kraut.

Během zimy charita navíc otvírá nízkoprahovou zimní noclehárnu ve Vítkovicích se čtyřicítkou dalších noclehů – třicet pro muže, deset pro ženy.

Zájemci tam mohou přečkat dobu mezi osmou večer a půl sedmou ráno. „Z úterý na středu jsme měli šestatřicet nocležníků, kapacita byla bez čtyř žen plná,“ dodal Kraut.

Odstartoval zimní program pro bezdomovce. Mráz přečkají na lůžku či židli

Hledat možnost, kde se ohřát, nutí bezdomovce mrazivé počasí. Teploty přes noc klesají i pod minus deset stupňů a ani přes den nejsou příznivé.

„V těch mrazech je i pocitová teplota velmi nízká a lidé se stahují do našich center. Střediska na přenocování máme plná a přidáváme volné židle. A v nízkoprahovém denním centru se denně vystřídá i stovka lidí bez domova,“ popsala Alena Válková z ostravského oblastního ředitelství Armády spásy, jež nabízí služby v centru Adelante v obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

Takzvaný zimní program je pro lidi bez domova bezplatný, finančně jej podporuje Ostrava a nocleh zdarma umožňují i peníze dárců.

„V letošním ročníku jsme zvýšili podporu provozu zimního programu o 200 tisíc korun na celkovou částku 600 tisíc korun,“ uvedl náměstek primátora Zbyněk Pražák.

Celoročně je v Ostravě k dispozici 767 míst pro lidi bez domova v azylových domech, noclehárnách, denních centrech i dalších zařízeních. K nim na zimu přibylo čtyřicet lůžek a šedesát židlí.

Ostravská Armáda spásy otevírá novou noclehárnu. Bude i pro ženy

„Nabízené kapacity garantují, že během mrazivých nocí nikdo v Ostravě nemusí trpět zimou,“ sdělila mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná.

Do terénu také častěji vyrážejí sociální pracovníci. Bezdomovcům poskytují informace, kde přenocovat či se ohřát, i další poradenství. „Do terénu chodíme systematicky každý den,“ dodala Válková.

