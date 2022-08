Místo plátna tisíc metrů betonové zdi, na Bazalech vzniká malba za milion

Na výzdobu zdi vyhlásilo loni město Ostrava spolu s krajem mezinárodní výtvarnou soutěž. Porota nakonec vybrala Jana „Bogyho“ Lörincze, který žije v Nedašově na moravsko-slovenském pomezí.

Pro své nové dílo vybral Jan Lörincz tři hlavní barvy: bílou, černou a cihlově červenou. Počítá i s přiznáním betonového podkladu, který podtrhne vyznění díla a zvýrazní umělcův koncept jeskynních maleb.

„Bylo hodně zajímavé hledat vhodné pigmenty pro výrobu barev. Nejdřív jsem si z odpadu na heřmanické haldě ověřoval černou, ukázalo se, že skvěle funguje. Pro výrobu jsem nakonec využil materiál z koksovny Jan Šverma v Mariánských Horách,“ přiblížil.

Červená bude z cihel zaniklého dolu

Dobrodružstvím bylo hledání materiálu pro červený pigment. „Sháněl jsem přes sociální sítě cihly z nějaké důležité ostravské stavby. Nakonec se mi ozval pán, co průběžně na svém pozemku u ostravského Hranečníku nachází cihly z bývalého dolu Jan Maria,“ uvedl Lörincz. Na bílou pak použil běžný mletý vápenec.

Své dílo anotuje Zeď našeho kmene a ve zkratce v něm líčí historii Ostravska: od osídlení na Landeku, nález uhlí, přes období, kdy „černý kámen“ lákal lidi z širokého okolí vidinou lepšího života, až po současnost města.

Vzniku nástěnné malby předcházela důkladná příprava. Správa silnic opravila za tři a půl milionu korun přilehlý chodník a připravila zeď pro tvorbu.

„Více než tisíc metrů čtverečních jsme vyčistili, vyrovnali a naimpregnovali. Tedy s jedinou výjimkou – vzkaz ‚Jano, miluji tě‘ prostě odstranit nejde. Ale prý to nevadí, protože se to autorovi zrovna hodí a nápis zakomponuje do svého díla,“ uvedl náměstek hejtmana Jakub Unucka.

„Na proměnu ostravských Bazalů se upřímně těším. Původní zeď jsme se naučili nevnímat, protože je prostě škaredá,“ podotkl.

Co řeknou fanoušci Baníku?

Kraj podle jeho slov jako vlastník uhradil opravu zdi a přilehlého chodníku a zaplatí také veškeré náklady na vznik malby, které jsou vyčísleny na 1,1 milionu korun.

„Ještě chci poprosit všechny, kteří na zdi na Bazalech čekali stejně jako já spíše modro-bílou záplavu ikon Baníku, o vstřícnost. Dejme Bogymu čas, ať dílo dokončí a nechá ho na nás působit. Věřím, že ho ostravská veřejnost, včetně fandů Baníku přijme za své“, dodal Unucka.

Tvorba díla by měla trvat něco přes měsíc, hotové by mělo být v první polovině září. Ostrava získá další výrazné dílo uměleckého směru mural art, což jsou velkoplošné malby na stěnách ve veřejném prostoru.

V centru města již lze vidět Madonu Ostravica amerického streetartisty Nilse Westergarda a motiv koně ve skoku na průčelí domu v Nádražní ulici, který je dílem polského malíře Mariusze Warase.