Desítky betlémů ve výlohách obchodů a oknech domácností zdobí Štramberk

Obyvatelé i návštěvníci Štramberku se tak nyní mohou při procházce ulicemi v centru města pokochat různými druhy betlémů.

Většina se nachází ve výkladech obchodů a provozoven, část je ale také v přízemních oknech obytných domů. „Pouliční“ výstava dokonale splňuje podmínky koronavirových vládních opatření, nápad na její vznik se ale zrodil daleko dříve.



„Už někdy letos v lednu nebo v únoru jsme se s manželem procházeli Štramberkem a říkali jsme si, že je škoda, že už se nekonají každoroční výstavy betlémů,“ vyprávěla Dagmar Juráková.

Město totiž před několika lety přišlo o výstavní prostory a od té doby se pro tradiční expozici nepodařilo najít vhodné místo. „Napadlo nás tehdy, že by se tedy mohla výstava udělat ve výkladech a oknech domů. Začali jsme plánovat, jak by se to dalo udělat, nejprve jsme ale oslovili radnici, co na to říká,“ pokračovala Juráková, která v centru Štramberku provozuje Vánoční chalupu a jejíž muž už desítky let betlémy sbírá.

„Poté jsme začali obcházet lidi, jestli mají zájem. Mile nás překvapilo, jaký to mělo ohlas. Nakonec se podařilo umístit asi třicet betlémů. Některé mají lidé vlastní, některé zapůjčilo město, zbytek, asi dvě třetiny, jsme dodali my,“ informovala Juráková. Další betlémy jsou pak k vidění na stálé výstavě v podkroví Vánoční chalupy.

S akcí pomohla i štramberská radnice. „My jsme vytiskli mapku, kde se jednotlivé betlémy nacházejí, která je k dispozici na internetu a také v městském informačním středisku, a zorganizovali jsme propagaci,“ uvedla vedoucí zdejšího odboru kultury Barbora Valná. Výstava trvá až do začátku února.

Všechny betlémy jsou označeny popiskou s číslem a stručnou informací, odkud pochází. K vidění jsou papírové i dřevěné betlémy, některé pocházejí od řezbářů ze Štramberku a okolí. „Reakce lidí na výstavu jsou velmi příjemné, moc nás to těší,“ uzavřela Juráková.

Frýdek-Místek s poctou, ale bez výstavy

V regionu to je jediná větší výstava betlémů, která je letos k vidění. Kvůli koronavirovým opatřením se totiž nebude konat ani výstava na Ostravskoslezském hradě, ani vyhledávaná každoroční expozice ve Frýdku-Místku, kterou připravuje místní tiskárna Kleinwächter. „Výstavu, která se po léta konala v prostorách naší tiskárny, jsme v posledních ročnících museli pro nedostatek místa přesunout do větších prostor 8. základní školy,“ uvedl za vystavovatele Josef Kleinwächter.

Expozice se stovkami exponátů, která je považována za jednu z největších v republice, loni vidělo okolo dvanácti tisíc návštěvníků. Letošní ročník měl být výjimečný i tím, že organizátoři byli pozváni pořadateli největší světové výstavy betlémů, která se koná v italské Veroně. „Komise pro účel světové výstavy vybrala 24 exponátů z naší sbírky. Je to jedno z největších ocenění, kterého se mi v mém životě dostalo,“ sdělil Kleinwächter.

Kvůli koronavirovým omezením byla výstava v italské Veroně zrušena, ke stejnému kroku se rozhodli i pořadatelé ve Frýdku-Místku. „I přesto máme dobrou zprávu. Pozvání do Verony platí i pro Vánoce roku 2021,“ uzavřel Kleinwächter.