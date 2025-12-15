Skauti plamínek z jeskyně Narození Ježíše Krista v Betlémě, který putuje přes Rakousko do celé Evropy, v sobotu rozvezli vlakem a v jednotlivých stanicích předávali každému, kdo si pro něj přišel.
Mottem letošního ročníku je ‚Nes světlo naděje.‘ „Každý, kdo světlo přinese domů nebo ho předá dalším lidem, vytváří řetězec, jenž propojuje společnost a udržuje symbol naděje v pohybu,“ uvedl mluvčí projektu Vít Burian.
Už hoří v Bruntálu, Klimkovicích i Morávce
Plamen teď bude lidem v kraji k dispozici v kostelích, knihovnách i na náměstích. Na některých místech si jej zájemci mohou přijít připálit už teď. „V Bruntále je možné si pro Betlémské světlo přijít do kostela Nanebevzetí Panny Marie na Žižkově náměstí,“ informoval mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.
Další místa i akce, kde světlo získat, jsou k dispozici na webu projektu Betlémské světlo, kde je interaktivní mapa. Podle té je světlo z Betléma volně k odběru ode dneška až do Štědrého dne také například v Klimkovicích či beskydské Morávce.
V Havířově tamní skauti nabízejí i individuální roznos plamene, termín si zájemci, především senioři, mohou předem domluvit. V určených termínech pak bude plamen hořet i na náměstích, mimo jiné 23. a 24. prosince na náměstí Zigmunda Freuda v Příboře, či knihovnách – 22. prosince jej nabídne například třinecká Městská knihovna.
Skauti plamínek také opět vynesou ke skautské mohyle na beskydskou Ivančenu. Připojit se může každý, sraz je v neděli 21. prosince ve 13 hodin v Jestřábím na Krásné.
V Ostravě kromě možnosti získat plamen od neděle 21. prosince až do Vánoc v katedrále Božského Spasitele bude s Betlémským světlem jezdit i speciální tramvaj, a to poslední adventní neděli od 10 do 17 hodin na trase Hlavní nádraží – Hranečník a zpět.
Skauti v tramvaji lidem cestu zpříjemní také zpíváním koled. „Rozvozu Betlémského světla historickou tramvají Barborka po Ostravě se mezi druhou a čtvrtou hodinou odpolední zúčastní i biskup Martin David,“ ohlásil Libor Rösner z biskupství ostravsko-opavského.