Svatou rodinu, mudrce, ovce, osla a vola do nemocnice přepravily Biskupské lesy a na instalaci se opět podílel autor betléma Luděk Vančura.
Sochy z hukvaldských jasanů a dubů budou celý prosinec a leden dělat společnost pacientům, pracovníkům i návštěvám ve Fakultní nemocnici Ostrava.
„Přeji všem pacientům, jejich blízkým i zaměstnancům nemocnice, aby v tomto betlému našli alespoň kousek světla, pokoje a naděje. Vánoční příběh nám připomíná, že ani v náročných chvílích nejsme sami a že láska může přicházet i tam, kde ji nejméně čekáme,“ řekl biskup Martin.
„Přál bych každému, aby v nemocnici nemusel trávit Vánoce. Ale je krásný pocit vidět, že tady sochy budou dělat radost,“ popsal sochař Luděk Vančura, který na Ostravici provozuje galerii Ráj dřevěných soch.
Nejtěžší sochy váží přes dvě stě kilo a Vančura je vyřezal ze dřeva, které rostlo na Hukvaldech v oboře a blízkém revíru Biskupských lesů.
Po převozu a instalaci soch Vančura jednotlivé figury ještě přetřel na některých místech lazurou.
„Úpravy jsou pouze kosmetické. Betlém je naštěstí celoročně pod střechou a neprší na něj. I tak je ale živým materiálem, vysychá a praská,“ vysvětlil Vančura.
Dárek k padesátinám
Betlém se do nemocnice dostal díky spolupráci mezi Fakultní nemocnicí Ostrava a Biskupstvím ostravsko-opavským.
„Tento nádherný betlém jsem dostal k padesátinám. Jelikož je ale opravdu velký, hned jsem začal přemýšlet, s kým se o něj o Vánocích podělím,“ vzpomíná biskup Martin David. Biskupství nebo jiné úřady jsou v době vánočních prázdnin zavřené. Nemocnice je ale v nepřetržitém provozu.
„Velmi si vážíme dlouhodobé spolupráce s Biskupstvím, díky níž může být u nás každoročně vystaven impozantní, ručně vyřezávaný betlém. I letos jej budeme mít možnost představit návštěvníkům a pacientům od 3. prosince do 2. února. Rádi vidíme, že k němu přicházejí dospělí i děti a že se stal krásnou součástí tradičního slavnostního rozsvěcení vánočního stromu ve FNO,“ popsala mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová.
Vánoční strom u betléma v nemocnici rozsvítili ve středu 3. prosince.
21. prosince 2022