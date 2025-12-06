Biskupský betlém z hukvaldských jasanů a dubů dorazil do nemocnice v koňském vozíku

Dalibor Maňas
  6:04
Do Fakultní nemocnice Ostrava připutoval i letos betlém v životní velikosti, který před několika lety vyřezal pro biskupa Martina Davida řezbář Luděk Vančura. Protože je na biskupství přes Vánoce zavřeno, nabídl biskup betlém fakultní nemocnici. A ta jej už třetím rokem v řadě umístila do svého Respiria.
Do Fakultní nemocnice Ostrava připutoval i letos betlém v životní velikosti,...

Do Fakultní nemocnice Ostrava připutoval i letos betlém v životní velikosti, který před několika lety vyřezal pro biskupa Martina Davida řezbář Luděk Vančura. Protože je na biskupství přes Vánoce zavřeno, nabídl biskup betlém fakultní nemocnici. A ta jej už třetím rokem v řadě umístila do svého Respiria. (1. prosinec 2025) | foto: Diecéze ostravsko-opavská

Do Fakultní nemocnice Ostrava připutoval i letos betlém v životní velikosti,...
Do Fakultní nemocnice Ostrava připutoval i letos betlém v životní velikosti,...
Do Fakultní nemocnice Ostrava připutoval i letos betlém v životní velikosti,...
Do Fakultní nemocnice Ostrava připutoval i letos betlém v životní velikosti,...
6 fotografií

Svatou rodinu, mudrce, ovce, osla a vola do nemocnice přepravily Biskupské lesy a na instalaci se opět podílel autor betléma Luděk Vančura.

Sochy z hukvaldských jasanů a dubů budou celý prosinec a leden dělat společnost pacientům, pracovníkům i návštěvám ve Fakultní nemocnici Ostrava.

„Přeji všem pacientům, jejich blízkým i zaměstnancům nemocnice, aby v tomto betlému našli alespoň kousek světla, pokoje a naděje. Vánoční příběh nám připomíná, že ani v náročných chvílích nejsme sami a že láska může přicházet i tam, kde ji nejméně čekáme,“ řekl biskup Martin.

Do Fakultní nemocnice Ostrava připutoval i letos betlém v životní velikosti, který před několika lety vyřezal pro biskupa Martina Davida řezbář Luděk Vančura. Protože je na biskupství přes Vánoce zavřeno, nabídl biskup betlém fakultní nemocnici. A ta jej už třetím rokem v řadě umístila do svého Respiria. (1. prosinec 2025)
Do Fakultní nemocnice Ostrava připutoval i letos betlém v životní velikosti, který před několika lety vyřezal pro biskupa Martina Davida řezbář Luděk Vančura. Protože je na biskupství přes Vánoce zavřeno, nabídl biskup betlém fakultní nemocnici. A ta jej už třetím rokem v řadě umístila do svého Respiria. (1. prosinec 2025)
Do Fakultní nemocnice Ostrava připutoval i letos betlém v životní velikosti, který před několika lety vyřezal pro biskupa Martina Davida řezbář Luděk Vančura. Protože je na biskupství přes Vánoce zavřeno, nabídl biskup betlém fakultní nemocnici. A ta jej už třetím rokem v řadě umístila do svého Respiria. (1. prosinec 2025)
Do Fakultní nemocnice Ostrava připutoval i letos betlém v životní velikosti, který před několika lety vyřezal pro biskupa Martina Davida řezbář Luděk Vančura. Protože je na biskupství přes Vánoce zavřeno, nabídl biskup betlém fakultní nemocnici. A ta jej už třetím rokem v řadě umístila do svého Respiria. (1. prosinec 2025)
6 fotografií

„Přál bych každému, aby v nemocnici nemusel trávit Vánoce. Ale je krásný pocit vidět, že tady sochy budou dělat radost,“ popsal sochař Luděk Vančura, který na Ostravici provozuje galerii Ráj dřevěných soch.

Nejtěžší sochy váží přes dvě stě kilo a Vančura je vyřezal ze dřeva, které rostlo na Hukvaldech v oboře a blízkém revíru Biskupských lesů.

Po převozu a instalaci soch Vančura jednotlivé figury ještě přetřel na některých místech lazurou.

„Úpravy jsou pouze kosmetické. Betlém je naštěstí celoročně pod střechou a neprší na něj. I tak je ale živým materiálem, vysychá a praská,“ vysvětlil Vančura.

Dárek k padesátinám

Betlém se do nemocnice dostal díky spolupráci mezi Fakultní nemocnicí Ostrava a Biskupstvím ostravsko-opavským.

„Tento nádherný betlém jsem dostal k padesátinám. Jelikož je ale opravdu velký, hned jsem začal přemýšlet, s kým se o něj o Vánocích podělím,“ vzpomíná biskup Martin David. Biskupství nebo jiné úřady jsou v době vánočních prázdnin zavřené. Nemocnice je ale v nepřetržitém provozu.

„Velmi si vážíme dlouhodobé spolupráce s Biskupstvím, díky níž může být u nás každoročně vystaven impozantní, ručně vyřezávaný betlém. I letos jej budeme mít možnost představit návštěvníkům a pacientům od 3. prosince do 2. února. Rádi vidíme, že k němu přicházejí dospělí i děti a že se stal krásnou součástí tradičního slavnostního rozsvěcení vánočního stromu ve FNO,“ popsala mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová.

Vánoční strom u betléma v nemocnici rozsvítili ve středu 3. prosince.

21. prosince 2022
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nespokojení žáci zaútočili na kabinet ředitele, školou otřásá výběr nového vedení

Vzpoura žáků na moravské škole: Kopání do dveří mělo vyvolat vydírání

Desítky žáků v úterý hlasitě protestovaly na chodbě před ředitelnou základní školy v Hnojníku na Frýdecko-Místecku. Vzpoura vyvrcholila kopáním do dveří kabinetu a na místě musela zasahovat i...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

Podvodníci vybrali špatného taxikáře. Překazil jim plány na okradení seniora

Premium
ilustrační snímek

O obrovském štěstí může mluvit senior ze Suchdola nad Odrou. Ten se stal obětí podvodných telefonátů, úspory mu však zachránila skutečnost, že na schůzku s falešným bankéřem jel taxíkem.

Biskupský betlém z hukvaldských jasanů a dubů dorazil do nemocnice v koňském vozíku

Do Fakultní nemocnice Ostrava připutoval i letos betlém v životní velikosti,...

Do Fakultní nemocnice Ostrava připutoval i letos betlém v životní velikosti, který před několika lety vyřezal pro biskupa Martina Davida řezbář Luděk Vančura. Protože je na biskupství přes Vánoce...

6. prosince 2025  6:04

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

5. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  22:14

Lvice se samci podřídila, hlásí zoo. V Ostravě spojili chovný pár lvů indických

Lvi indičtí v ostravské zoo.

S napětím a zatajeným dechem sledovali chovatelé ostravské zoo spojování samice lva indického, kterou letos v dubnu zoo získala ze Švédska, s chovným samcem. Takové pokusy totiž někdy můžou skončit i...

5. prosince 2025  15:48

Kontroly, dron či sousedé. Kouřící komíny v kraji jsou pod drobnohledem

Ilustrační snímek

Kromě kontrol v terénu a speciální webové aplikace pro podněty občanů začnou opavští úředníci mapovat způsob topení v kotlích na pevná paliva také dronem. Z nebe budou pod dohledem kouřící komíny v...

5. prosince 2025  14:39

Miliony z dávek na dočasné ubytování pro uprchlíky šly do kapsy podvodníkům

Policie odhalila podvodníky s dávkami pro ubytovatele Ukrajinců.

Ostravští kriminalisté obvinili dva muže a dvě ženy, kteří podvodem inkasovali v součtu téměř tři miliony korun z dávek určených na ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Nabízeli cizincům pomoc při...

5. prosince 2025  11:48

Lidé se kvůli tmě bojí do ulic. Opava musí vylepšit veřejné osvětlení

Nové osvětlení v litoměřické Štursově ulici.

Strach jít večer ven. Na vycházku jen s vlastní baterkou. Stezka odvahy, kde není vidět na krok. Na Opavu se po výměně veřejného osvětlení sesypala masivní vlna kritiky, zlobí se hlavně lidé z...

5. prosince 2025  7:15

Historická přádelna ve Frýdku ožije, šéf Beats for Love tam chce kulturní centrum

Bývalá přádelnu bratří Neumannů ve Frýdku se promění v kulturní centrum...

Nový život čeká někdejší přádelnu bratří Neumannů ve Frýdku, jednu z nejkrásnějších průmyslových budov nejen ve Frýdku-Místku, ale i v celém Moravskoslezském kraji. Objekt, který většina lidí zná pod...

4. prosince 2025  16:51

Past na vozíčkářku. Podvodník ji balamutil a okrádal, poslal k ní i falešné policisty

Muž opakovaně okradl ženu na vozíku a její matku

Zkušené kriminalisty překvapila bezcitnost podvodníka, který letos v září v ostravských Vítkovicích opakovaně okradl ženu na vozíku a její asi sedmdesátiletou špatně pohyblivou matku. Již dříve...

4. prosince 2025  14:32

Nespokojení žáci zaútočili na kabinet ředitele, školou otřásá výběr nového vedení

Vzpoura žáků na moravské škole: Kopání do dveří mělo vyvolat vydírání

Desítky žáků v úterý hlasitě protestovaly na chodbě před ředitelnou základní školy v Hnojníku na Frýdecko-Místecku. Vzpoura vyvrcholila kopáním do dveří kabinetu a na místě musela zasahovat i...

4. prosince 2025  13:58

Viktoriánské Vánoce. Zámek otevře sváteční trasu, ladí dobové dekorace

Mimořádný prohlídkový okruh na zámku v Hradci nad Moravicí se jmenuje „Vánoce u...

Aranžují šest i osm hodin denně už takřka měsíc a právě jdou do finále. Autorky vánoční výzdoby zámku v Hradci nad Moravicí Iva Přibylová a Stanislava Kvasničková dokončují poslední detaily dobově...

4. prosince 2025  6:52

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Nominace na dvacítky, první extraligový gól. Super den, pochvaluje si Kubiesa

Třinecký útočník Matěj Kubiesa (v bílém) v utkání s Hradcem Králové sleduje puk.

Čas 37:47. Třinecký útočník Matěj Kubiesa si najel mezi kruhy a švihem střílel k pravé tyči. Poosmé nastoupil v extralize a vsítil svůj první gól, čímž zvýšil na 3:1. Svou trefou zlomil dohrávku...

3. prosince 2025  21:03

USK překonal stobodovou metu také v Trutnově, Ostrava potvrdila druhou příčku

Natálie Vlčková (vlevo) z Trutnova a Janelle Salaünová z USK Praha bojují o míč.

Basketbalistky USK Praha poosmé z deseti ligových zápasů překonaly stobodovou hranici, v dohrávce v Trutnově zvítězily 109:52. Nizozemka Emese Hofová se v týmu euroligových šampionek blýskla 23 body,...

3. prosince 2025  20:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.