Lesníka pobodal sršeň, kolegové jej ve vážném stavu dovezli záchranářům

Sršeň lesníka pobodal při práci v terénu pod vrcholem Ondřejníku nedaleko Pstruží na Frýdecko-Místecku. Na pomoc mu vyrazil vrtulník z Ostravy i posádka záchranářů z Frýdlantu nad Ostravicí.

„Jednatřicetiletý muž se nacházel v lese a po pobodání se u něj rozvinula těžká alergická reakce s poruchou vědomí a rozvojem šokového stavu,“ konstatoval mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

Dodal, že šlo o vážné ohrožení života a reakce musela být rychlá. Pomohli ostatní lesníci, kolegové pobodaného muže, kteří pacienta naložili do auta a přepravili na parkoviště pod Ondřejníkem, kde už čekal lékař a vrtulník.

„Pokud by se nepodařilo jej dostat z terénu, museli bychom do podvěsu. Tedy ze vzduchu palubním jeřábem spustit lékaře k pacientovi. Ten by jej ošetřil, uložil do vaku nebo transportní sítě, vrtulník by oba vyzvedl a přenesl k místu, kde je možné přistát,“ nastínil Humpl s tím, že se podařilo najít technicky jednodušší variantu.

Rychlý zásah tak podle mluvčího umožnil včasné poskytnutí přednemocniční neodkladné péče s podáním potřebných léků a kyslíku. „Po stabilizaci stavu byl letecky přepraven do frýdecko-místecké nemocnice a předán týmu tamního urgentního příjmu,“ dodal mluvčí.