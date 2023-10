Vlci v Beskydech dál decimují ovce, na Jablunkovsku jsou chovatelé už zoufalí

Poslední větší útok se odehrál například v Dolní Lomné na Jablunkovsku začátkem října, kde vlci překonali vysoký elektrický ohradník a v třísethlavém stádu zardousili čtyři kusy.

„Kromě mrtvých jsme v ohradě našli jedenáct kusů potrhaných tak, že jsme je museli utratit. Desítku ovcí s potrhanými hrdly a zadníma nohama jsme ošetřili, šest dalších ještě dnes léčíme antibiotiky. Patnáct zvířat, kterým se podařilo utéct, hledáme v lesích,“ shrnul škody Igor Sikora, jemuž jen letos vlci zadávili přes čtyři desítky ovcí.

V ohradách postavených podle doporučení ochránců přírody. Poslední škody zatím nikde nehlásil. „Stále ještě hledáme ty zatoulané, ale podklady na náhradu škod pošleme ještě tento týden,“ dodal chovatel.

„My musíme vyřešit jen jednu námitku k návrhu o udělení výjimky, který jsme koncem září vyvěsili na úřední desce k připomínkování,“ uvedla mluvčí kraje Nikola Birklenová.

Protože se námitka netýká problematiky vlků, mluvčí předpokládá, že kraj po jejím vyřízení začne problematicky se chovající jedince podle zákona o myslivosti řešit.

Chovatelé ovcí jsou ovšem skeptičtí. „Je to jenom další rozhodnutí, po kterém bude následovat jiné. Konkrétního verdiktu – s nestandardně se chovajícími vlky se stane to a to, se hned tak nedočkáme,“ je přesvědčen místopředseda svazu chovatelů ovcí a koz Roman Cieslar.

Od počátku roku evidují úředníci 47 vlčích útoků v kraji, napadených zvířat je 214, přičemž jen v posledním měsíci jim chovatelé hlásili 28 zabitých ovcí v lokalitách Dolní Lomná, Hrádek, Písek, Nýdek, Košařiska a Bocanovice na Jablunkovsku.

Škoda je zatím vyčíslena na 1,7 milionu korun, a jak naznačuje říjnový útok v Dolní Lomné, toto číslo není konečné.

Peníze nenahradí vše

„Peníze za škody určitě přijdou vhod, nedokážou ale nahradit vše, o co chovatel po útoku přichází,“ zhodnotil Sikora. „Když stojíte nad těžce zraněnou ovcí a víte, že ji musíte utratit, protože jinak ji už nedokážete pomoci, to je něco, co vám nikdy nikdo penězi nezaplatí.“

Podle Sikory by bylo mnohem lepší, kdyby jim kraj mohl peníze, kterými dnes hradí škody způsobené šelmami, poskytnout třeba v rámci dotačního titulu na zpracování vlny nebo jiné aktivity sloužící k rozvoji horských chovů.

Podle starostů obcí Jablunkovska je také třeba hodnotit útoky vlků s ohledem na místní a turisty. „Poslední útok u pana Sikory se odehrál jen několik metrů od turistické chaty Kamenitý, kudy o víkendu procházejí stovky lidí,“ uvedla starostka Dolní Lomné Eva Sikorova, která tento měsíc vyjížděla ke třem chovatelům v obci, kde šelmy zabíjely.

Nejproblémovější dvě vlčí samice

„Nejsem sice odborník na vlčí problematiku, ale když vlka od útoku neodradí ani turisticky frekventovaná místa se zřetelným lidským pachem, je asi něco špatně,“ podotkla.

Chování vlků posuzuje na Jablunkovsku pohotovostní štáb. „Jeho členy jsou zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK), policie, myslivecké jednoty, veterinární správy i lidé z Programu péče o vlka obecného,“ uvedla Birklenová.

V tuto chvíli podle ní nejpravděpodobněji nejvíce útočí a projevují známky nestandardního chování dvě vlčí samice.

Ochránci přírody o přesných počtech nehovoří. „Konkrétního jedince zatím neznáme, data srovnáváme,“ podotkla Jindřiška Jelínková z AOPK. Připouští však, že se v Beskydech vlci chovají jinak. Zvažují proto odchytit nestandardně se chovající jedince a následně je telemetricky sledovat v terénu.