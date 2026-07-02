Hned dvojí měření letokruhové série buku, který roste u Velkých Karlovic, ukázalo věk 492 roků. „Pravděpodobně ale má i přes pět set let. Nějakou dobu totiž trvá, než strom dosáhne výšky, v níž se měří. Za extrémních let se také letokruhy nemusejí vytvářet,“ uvedl Kamil Král z výzkumného týmu Modrá kočka.
Stáří stromu vědci zjistili takzvaným vývrtem, který odebrali dutým vrtákem ve výšce 130 centimetrů. Vzhledem k tomu, že mají vývrt napříč letokruhy až do středu stromu, je odhad velmi přesný.
„U starých stromů bývá střed vyhnilý, nebo se vývrt přesně netrefí, protože stromy nejsou symetrické. Ale tady máme letokruhy až do středu. Je to jistota,“ dodal Král.
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Strom tak na místě roste od začátku 16. století, kdy Beskydy začala měnit valašská kolonizace. Že by se v Česku podařilo najít ještě starší buk, je na hranici možného. Už věk blížící se půl tisíciletí je u tohoto druhu stromu velkou senzací.
Na svůj věk přitom buk vůbec nevypadá. „Je to normálně zdravý strom s průměrem kmene přes 800 milimetrů. Nečekali jsme, že bude takto starý, na první pohled nebyl od okolních stromů nijak výjimečný,“ popsal Martin Hvězda, který dub našel a přímo v terénu zkoumal.
S kolegy na něj narazil náhodou. „V rámci studie zaměřené na stabilizační efekt stromů na erozi půdy jsme potřebovali znát věk stromů. Čirou náhodou jsme vybrali i tento,“ dodal Hvězda.