Na Bílou i Staré Hamry. Do Beskyd jezdí další autobusy, posílí přeplněné spoje

Nová linka jezdí od poloviny června do konce září vždy o víkendech a státních svátcích. Denně nabídne pět párů spojů.
„Chceme, aby byla veřejná doprava přirozenou volbou i při cestách za odpočinkem a turistikou. Posílením spojů v Beskydech reagujeme na zájem obcí i návštěvníků a zároveň podporujeme šetrnější dopravu do cenného horského území,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstawka.
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Změny se dotknou také linky z Frýdlantu nad Ostravicí do Bílé. V úseku Ostravice – Bílá, zámeček přibudou dva páry víkendových spojů. Některé autobusy budou nově zajíždět také přes zastávku Bílá, Konečná.
Celkově nové autobusy najezdí zhruba 9,5 tisíce kilometrů. Podle kraje mají zlepšit dostupnost vyhledávaných míst, zvýšit komfort cestujících a podpořit udržitelný cestovní ruch v Beskydech.
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Nová autobusová linka je součástí širší sezonní nabídky veřejné dopravy v kraji. Od 20. června budou například víkendové turistické vlaky Gorol mířící do Slezských Beskyd prodlouženy přes Svrčinovec až do slovenské Čadce. V provozu zůstávají také spěšné vlaky Lysohor na Ostravici.
„Zajímavou novinkou letošní sezony je nové řešení autobusové dopravy v oblasti Starých Hamrů a Bílé, kde mohou turisté využít novou víkendovou linku navazující na vlaky linky S5 na Ostravici, která míří až na Gruň,“ řekl jednatel společnosti Koordinátor ODIS Martin Dutko.