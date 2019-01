Držte se jen značených tras, radí záchranáři. Vítr může lámat stromy

„Pohyb v lese mimo turistické trasy, které upravujeme a prořezáváme, může znamenat ohrožení zdraví i života,“ uvedl náčelník Horské služby Beskydy Radim Pavlica.

Dodal, že kvůli bezpečnosti prořezali Knížecí cestu i další trasy na Pustevnách, kam zamíří spousta turistů na pokračování akce Ledové sochy.



„Riziko, že by se některý strom zlomil, jsme tak výrazně zmenšili. Podobně jsme upravili turistickou trasu na Soláni a ještě nás čeká práce na cestě mezi Visalajemi a Bílým křížem,“ řekl Pavlica s tím, že přesto je na místě, dbát v horách zvýšené opatrnosti.

Také v Jeseníkách upravovali v minulých dnech členové horské služby hlavní turistické trasy a čistili je od polámaných vršků stromů.

„Nyní je relativní klid. Ač se má o víkendu oteplit, na horách to moc poznat nepůjde. V opačném případě by sníh na stromech ztěžkl a riziko jejich zlomení by bylo větší. Situaci jako v Beskydech, že by někdo zůstal uvězněný pod zlomeným stromem, jsme tu ještě letos neřešili,“ doplnil náčelník Horské služby Jeseníky Michal Klimeš.