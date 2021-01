Cestou na vrchol se v Beskydech ztratil šestiletý hoch, do bezpečí došel sám

13:06

Šestiletý chlapec se v sobotu odpoledne ztratil tatínkovi cestou na vrch Travný v Beskydech. Horští záchranáři ho začali ihned hledat, vzhledem k věku dítěte a stmívání bojovali s časem. Nakonec se ukázalo, že chlapec sám našel cestu do bezpečí, tedy do obce Morávka. To horská služba hodnotí jako dobrý výkon.