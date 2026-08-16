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Návštěvníci Beskyd se umějí v CHKO chovat, pochvalují si letos strážci přírody

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  13:17
V hlavní turistické sezoně letos hlídkují v Beskydech spolu se strážci přírody...

V hlavní turistické sezoně letos hlídkují v Beskydech spolu se strážci přírody také policisté. | foto: Jiří Lehký, CHKO Beskydy

Pěšky nebo na kole. Tak mohou lidé vystoupat na beskydskou Lysou horu. Ale...
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Beskydské Pustevny jsou jedním z nejvytíženějších míst v Moravskoslezském...
Hřeben Radhoště
5 fotografií
Na společné hlídky policistů a strážců přírody mohou během letní turistické sezony narazit návštěvníci Beskyd. Jejich kontrolní pochůzky pokrývají celé území chráněné krajinné oblasti, nejčastěji jsou však k vidění v lokalitách, kam v létě míří nejvíce návštěvníků. Podle ochránců přírody jsou výsledky kontrol veskrze pozitivní.

„Hlídky se zaměřují na dodržování pravidel ochrany přírody, jako jsou pohyb návštěvníků mimo vyhrazené turistické stezky a trasy, táboření, rozdělávání ohňů, parkování a nepovolené vjezdy motorových vozidel,“ přiblížila Kateřina Dobešová z CHKO Beskydy.

Podle jejích slov je velmi potěšující, že kontroly ukázaly, že návštěvníci se dokážou v horách pohybovat bez jakýchkoliv větších přestupků proti pravidlům. „Vidíme, že lidé jsou informovaní, vědí, co můžou a nemůžou v chráněné oblasti dělat, a jsou velmi ukáznění, z toho máme obrovskou radost,“ řekla Dobešová.

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Letos je to poprvé, co se strážci přírody pohybují spolu s policisty v Beskydech pravidelně. „Nutno říct, že hlídky budí mezi lidmi velkou pozornost. Turisté to vnímají pozitivně, často se sami zastaví a využijí přítomnosti strážců k otázkám, na které během výletu potřebují najít odpověď,“ přiblížila Dobešová s tím, že právě osobní kontakt přímo v terénu pomáhá předcházet nedorozuměním a přispívá k lepší informovanosti návštěvníků.

V hlavní turistické sezoně letos hlídkují v Beskydech spolu se strážci přírody také policisté.
Pěšky nebo na kole. Tak mohou lidé vystoupat na beskydskou Lysou horu. Ale dvakrát týdně lze na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd vyjet i autobusem.
Radhošť a Pustevny jsou oblíbené turistické destinace v Beskydech plné turistů.
Beskydské Pustevny jsou jedním z nejvytíženějších míst v Moravskoslezském kraji. Ročně je navštíví statisíce lidí.
5 fotografií

Zároveň doufá, že takováto stálá spolupráce s policií bude pokračovat i v následujících letech. „Jsem ráda, že se podařilo pravidelné společné kontroly prosadit. Již dříve sice policisté vyráželi do Beskyd spolu se stráží přírody, ale bylo to víceméně na občasné bázi,“ podotkla.

Hlídky lze nejčastěji potkat například v okolí Smrku, Kněhyně, Pusteven, Radhoště nebo Lysé hory či na dalších frekventovaných místech v CHKO Beskydy.

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