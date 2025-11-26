Černá zvěř rozryla louky a pastviny Jiřímu Krpešovi, který chová stovku valašských ovcí a menší počet krav v beskydských Starých Hamrech na Frýdecko-Místecku.
„Problém s divočáky trvá několik let, ale nikdy nebyly škody tak velké,“ říká Krpeš, který asi dvacet let hospodaří v beskydské osadě Buřanka v nadmořské výšce téměř osm set metrů. Divočáci mu zničili okolo třiceti procent z dvanáctihektarových pozemků už na jaře.
„Asi čtyři hektary vypadaly jako tankodrom. Nemohl jsem tam pást, nesklidil jsem ani balík sena, což je velká komplikace. Snažil jsem se to srovnat, ale na podzim se situace opakovala,“ líčil majitel Ekofarmy Valaška. O hospodářství a k tomu pět nezletilých dětí se stará s manželkou.
Problém je, že se nedá nakosit a v zimě nebude čím krmit. Tuto zimu ještě nějak přežijeme, ale co bude potom, nevím. Asi likvidace.