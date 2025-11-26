Jako tankodrom. Divočáci ničí beskydské pastviny i golfový areál, ohradníky nestačí

Pastviny v Beskydech rozrývají divočáci. Pak na nich neroste tráva, porost nelze kosit a chybí zimní krmení. (10. listopadu 2025) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Petra Sasínová
  18:00
Přemnožená divoká prasata způsobují extrémní škody, říkají zemědělci i úřady v oblasti Beskyd. Ochrana je více než náročná, protože mobilní oplocení ani pachové ohradníky nepomáhají. A náhrada škod je často spíše bojem na dlouhý čas.

Černá zvěř rozryla louky a pastviny Jiřímu Krpešovi, který chová stovku valašských ovcí a menší počet krav v beskydských Starých Hamrech na Frýdecko-Místecku.

„Problém s divočáky trvá několik let, ale nikdy nebyly škody tak velké,“ říká Krpeš, který asi dvacet let hospodaří v beskydské osadě Buřanka v nadmořské výšce téměř osm set metrů. Divočáci mu zničili okolo třiceti procent z dvanáctihektarových pozemků už na jaře.

„Asi čtyři hektary vypadaly jako tankodrom. Nemohl jsem tam pást, nesklidil jsem ani balík sena, což je velká komplikace. Snažil jsem se to srovnat, ale na podzim se situace opakovala,“ líčil majitel Ekofarmy Valaška. O hospodářství a k tomu pět nezletilých dětí se stará s manželkou.

Problém je, že se nedá nakosit a v zimě nebude čím krmit. Tuto zimu ještě nějak přežijeme, ale co bude potom, nevím. Asi likvidace.

Petr ŠimečekZemědělské družstvo Staré Hamry

Jako tankodrom. Divočáci ničí beskydské pastviny i golfový areál, ohradníky nestačí

