Do Beskyd se ve čtvrtek vrátila nefalšovaná zima. Zhruba od půlnoci 26. března v moravskoslezských horách vydatně sněží a podle meteorologů může v nejvyšších polohách napadnout až 30 centimetrů nového sněhu. Situaci komplikuje čerstvý vítr, který na silnicích vytváří sněhové jazyky. Zima se vrátila mimo jiné i do Malenovic na Frýdecko-Místecku, které leží v nižších polohách okolo 500 metrů nad mořem.
Záběr z webové kamery na vrcholku Lysé hory v Beskydech ve středu 25. března. Po sněhu ještě ani stopy....
.....a stejná kamera a její pohled o den později, tedy ve čtvrtek 26. března. Sněžení a sněhu navíc stále přibývá.
Pod sněhem je i známé beskydské sedlo Pustevny. Pohled na známé Jurkovičovy stavby je všeříkající.
Sněží v celých Beskydech a jak ukazuje webkamera, tak například i na svazích Javorového u Třince.
Na silnicích v podhůří Beskyd se ve čtvrtek dopoledne vytvořila vrstva rozbředlého sněhu. Řidiči jedoucí směrem k Malenovicím musejí počítat se sníženou viditelností a kluzkou vozovkou, na které se tvoří hluboké koleje.
Meteorologové i silničáři varují, aby řidiči, kteří už přezuli na letní pneumatiky, radši na beskydské silnice ani nevyjížděli. Jinak to může skončit nehodou. A všem ostatním radí obezřetnost a opatrnost. A do vyšších poloh sněhové řetězy.
Studená fronta přináší do Česka také citelné ochlazení, místy až o deset stupňů. Podle místních spadla v noci teplota během hodiny o asi sedm stupňů, nyní se pohybuje okolo nuly.
V nižších polohách jsou lidé už přeorientovaní na letní sezonu, tak musejí počítat s tím, že v Beskydech panují opravdu zimní podmínky. A tomu přizpůsobit i vše, s čím do hor vyrážejí. Jako by tak činili v zimě.
Přímo na hřebenech je situace poměrně dramatická. „Fouká silný nárazový vítr a viditelnost se chvílemi blíží nule. Pro fotografa je to sice vizuální ráj, ale technika i prsty dostávají v tomhle mrazu zabrat,“ popisuje aktuální podmínky fotograf iDNES.cz, který se ráno vydal zachytit situaci.
Odborníci navíc varují, že v pátek se ke sněžení přidá i silný vítr. Proto kdo do hor nemusí, ať si túru odpustí. Sluníčka si stejně vůbec neužije.
Později v pátek by mělo sněžení postupně ustávat a v polohách pod 800 metrů začne sníh vlivem mírného oteplení opět odtávat. Jenže do jara ještě daleko.
