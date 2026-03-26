OBRAZEM: Beskydy pod sněhem. Do Česka se týden před Velikonocemi vrátila zima
Do Beskyd se ve čtvrtek vrátila nefalšovaná zima. Zhruba od půlnoci 26. března v moravskoslezských horách vydatně sněží a podle meteorologů může v nejvyšších polohách napadnout až 30 centimetrů...
Části Česka zasypává sníh. V Jeseníkách napadlo přes 15 cm, příval čekají i Beskydy
Po teplém začátku týdne přichází výrazný zlom. Studená fronta přináší do Česka citelné ochlazení, místy až o deset stupňů, a také srážky, které se ve vyšších polohách mění ve sníh. Na východě a...
V Ostravě hořela střecha paneláku, před požárem na ní pracovali dělníci
Záchranné složky ve středu zasahovaly v centru Ostravy v Nádražní ulici, kde hořela střecha panelového domu. Po jejich příjezdu byla uzavřená ulice Nádražní a Bieblova. Tři lidé se nadýchali zplodin...
Beskydy pod sněhem, Lysá hora hlásí desítky centimetrů
Zatímco v nížinách prší, hory na východě Česka zažívají návrat tuhé zimy. Na Lysé hoře napadly za posledních 24 hodin další desítky centimetrů prachového sněhu. Podle údajů Českého...
„Brankář skočí na druhou stranu a oni gól stejně nedají.“ Aféra ve fotbale, díl další
Bylo září 2022 a na Moravě v Otrokovicích se hrál fotbal – SK Kvítkovice s FK Třinec. Banální zápas Mol Cupu. Ale spousta lidí na něj měla – nebývale přesně – vsazeno: že Kvítkovice prohrají první...
OBRAZEM: Výšlap z jara do zimy. Sníh sahá po lýtka, zaskočilo turisty v Beskydech
Zatímco v údolí pod Beskydami se už hlásí jaro, hřebeny sevřela klasická zima. Na oblíbené trase směrem k chatě Prašivá čekala na turisty náročná zkouška. Fotograf iDNES.cz se tam v pátek vydal po...
Technický unikát v Třinci. Kino Kosmos má střechu na lanech i zvuk jako v Hollywoodu
Po více než roce a půl se obyvatelé Třince dočkali. Legendární kino Kosmos, které je díky své unikátní lanové střeše technickou památkou světové úrovně, se ve čtvrtek slavnostně otevřelo. Cesta k...
Levharticím máme co vracet, nebojíme se toho. Ostravanky hraji o historický úspěch
Nejvydařenější sezonu v historii klubu zažívají basketbalistky SBŠ Ostrava. Vyhrály už Český pohár i Středoevropskou ligu (CEWL) a poprvé okusily Eurocup. Nyní chtějí útočit na medaili v nejvyšší...
Drama v Beskydech. Skialpinistu zradilo srdce, záchranu komplikoval hluboký sníh
Náročný zásah mají za sebou záchranáři v Moravskoslezských Beskydech. Pětapadesátiletý skialpinista zkolaboval při namáhavém výstupu v terénu pod Lysou horou. O jeho život bojovali svědci události,...
Maminky v Krnově sledují své novorozence přes tablet, díky kameře nad inkubátorem
Sice mají k inkubátoru s jejich právě narozeným miminkem kdykoliv přístup, některé čerstvé maminky se však samy musí po porodu nejprve zotavit na lůžku. V krnovské nemocnici teď mohou své miminko...
V rodném domě slavného umělce našli po požáru mrtvou ženu. Hledají podezřelého
Policie pátrá po podezřelém muži v souvislosti se čtvrtečním nálezem ohořelého těla ženy v pražské Michli, na které hasiči narazili při dohašování požáru. Policie na smrti ženy nevyloučila možný cizí...
Díky AI léčíme pacienty s mrtvicí, u kterých to dříve nešlo, říká neurolog Václavík
Primář neurologického oddělení vítkovické nemocnice Daniel Václavík patří k uznávaným kapacitám svého oboru v Česku. Svědčí o tom i jeho letošní zařazení do prestižního žebříčku TOP 50 lékařů České...
OKD i Chance. Fotbalová Karviná přichází kvůli korupční kauze o sponzory
Rozsáhlá korupční kauza v českém fotbale si u klubu MFK Karviná, který je vyšetřován kvůli podezření z ovlivňování zápasů vybírá první daň. Generální partner OKD s ním ukončil spolupráci, stejně tak...
Primátor Karviné prolomil dvoudenní mlčení a vyjádřil se k obvinění z korupce
Karvinský primátor Jan Wolf (nestr.) prolomil po dvou dnech své mlčení ohledně fotbalové korupční kauzy, v níž je obviněn, a prostřednictvím mluvčí magistrátu poslal médiím prohlášení. V něm uvedl,...
Opavu přebírá asistent Navrátil, novým asistentem v Dukle je Šmarda
Fotbalisty Opavy po pondělním odchodu trenéra Romana Nádvorníka povede dosavadní realizační tým. Do role hlavního kouče se z pozice asistenta posune Jan Navrátil. Novým asistentem trenéra Pavla...
Sázení ve fotbale musíme vymýtit, zní ze 4. ligy. Klub řeší, co s mladým brankářem
Ve spojitosti s nynější fotbalovou kauzou týkající se úplatkářství a ovlivňování zápasů, takzvaného match fixingu, se objevilo i divizní mužstvo TJ Břidličná. Neprávem. Je to sice nynější klub...