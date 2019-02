Medvěd v Beskydech se zklidnil. Požadované přemístění zatím není nutné

O možnost přesídlení šelmy požádali zástupci Lesů ČR, přičemž varovali před tím, že medvěd nejspíše není plachý, navíc několikrát vnikl do obory a zabil několik kusů jelení zvěře.



„Medvěd se v lokalitě stále pohybuje, ale není důvod zasahovat. Nechová se nijak nestandardně. Jeho pohyb však dále monitorujeme,“ uvedla Karolína Šůlová z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Situace by se podle ní změnila v okamžiku, kdyby se prokázalo, že zvíře ztratilo plachost před lidmi, což by mohlo být nebezpečné, případně by působilo velké škody a ohrožovalo by i lidská obydlí. „Jenže to se neděje,“ zopakovala Šůlová.

Medvěd se podle odborníků zatím zklidnil a nepáchá další škody. Lesní správce Tomáš Peka potvrdil, že asi tříletý samec se nikam nevzdaluje. Ani nemá důvod, protože v lokalitě vždy našel potravu.

„Uvidíme, co bude dále. Ochránci přírody své stanovisko nemění, tento týden budeme mít další jednání,“ sdělil lesník.

Proč medvěd neulehl k zimnímu spánku, případně proč se z něj probudil, ochránci přírody nevědí. „Ale není nijak výjimečné, že mladý medvěd se probudí, něco uloví a zase ulehne ke spánku,“ upozornila Šůlová.

Odborníci odebrali vzorky medvědího trusu, ze kterého zjistí, zda jde o stejného jedince, který loni křižoval Valašsko a zabíjel ovce, případně o medvěda, jehož na konci roku na úbočí Smrku vyfotografovali havíři na rekreaci. „Výsledky ještě nemáme, vyhodnocení trvá několik týdnů,“ vysvětlila Šůlová.

