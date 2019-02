U beskydských Starých Hamrů se toulá medvěd, lesníci ho chtějí přemístit

Medvěd se zdržuje v údolí potoka Řečice, pracovníci Lesů ČR odhadují jeho věk zhruba na tři roky.

„Tohoto medvěda zahlédli lesníci i turisté poprvé 17. ledna. Šelma se pravidelně vrací do přezimovací obůrky Jatný, odkud odchází do údolí. Medvěd strhl už tři kusy jelení zvěře a živí se i krmivem pro lesní zvěř,“ uvedla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Lesníci upozorňují, že se v této oblasti pohybují chataři a nad údolím vede běžkařská a turistická magistrála na Lysou horu. A navíc se zvíře podle lesníků nechová plaše.

„Proto jsme upozornili obce Staré Hamry a Ostravici i horskou službu. Správu Chráněné krajinné oblasti Beskydy žádáme kvůli bezpečnosti o přemístění medvěda do jiné lokality,“ konstatoval Tomáš Peka, lesní správce Lesů ČR z Frýdku-Místku.

Ochránci přírody se do údajného medvědího rajónu dnes vypravili. A nastražení klece nebo jiný způsob přestěhování šelmy odmítají.

„Zatím se totiž nezdá, že by se zvíře chovalo nějak nestandardně. Navíc se nachází v oblasti, která je poměrně řídce osídlena, takže nehrozí žádná veliká rizika,“ sdělila mluvčí Agentury ochrany krajiny a přírody Karolina Šulová.

Obora? Vidí tam potravu, tak loví

Nezvyklé není ani to, že zvíře nespí. Jak Šulová sdělila, mladí medvědi se poměrně často probudí, něco uloví a znovu ulehnou ke spánku. „A nenormální není ani to, že medvěd vlezl do obůrky. Vidí tam potravu,“ dodala mluvčí Šulová.

Ochránci přírody rovněž odebrali medvědí trus, genetické rozbory ukáží, jestli je to stejný medvěd, který se loni toulal Valašskem, lovil ovce a vyhýbal se všem lidským nástrahám. „Proto zatím neplánujeme nic mimořádného, situaci dále monitorujeme,“ dodala Šulová.