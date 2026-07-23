Medvědovi na beskydské chatě někdo ukradl jazyk. Vraťte ho, žádá chatař

Vycpaný medvěd patří mezi symboly chaty na vrcholu Malé Prašivé (707 m. n. m.) v katastru obce Vyšní Lhoty na Frýdecko-Místecku, která tam stojí už 105 let a patří Klubu českých turistů.
A asi od 60. let minulého století tam za hlavním vchodem stojí vycpaný medvěd s lucernou, nyní s velkou turistickou známkou. Jenže nedávno přišel o jazyk.
„Prostě ho někdo ukradl. Byl z nějaké tvrdší gumy, takže ho zloděj musel buď poměrně velkou silou vytrhnout nebo něčím odřezat. Úplně nás to šokovalo,“ netají překvapení chatař Martin Stiller.
Náš Míša je takový maskot a k chatě neodmyslitelně patří, tak musí být kompletní. Z počínání některých lidí je mi smutno.