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Medvědovi na beskydské chatě někdo ukradl jazyk. Vraťte ho, žádá chatař

Josef Gabzdyl
  9:00

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Medvěd na beskydské chatě Prašivá s jazykem na velké fotografii, vlevo nahoře pak už bez jazyku. (22. července 2026) | foto: Chata Prašivá

Neobvyklou ztrátu řeší na horské chatě Prašivá v Beskydech. Vycpanému medvědovi, který ve vstupní chodbě stojí už nejméně šedesát let, někdo ukradl jazyk. Chatař vyzývá zloděje, aby gumovou součást šelmy vrátil. Pokud se tak nestane, bude muset nechat vyrobit nový.

Vycpaný medvěd patří mezi symboly chaty na vrcholu Malé Prašivé (707 m. n. m.) v katastru obce Vyšní Lhoty na Frýdecko-Místecku, která tam stojí už 105 let a patří Klubu českých turistů.

A asi od 60. let minulého století tam za hlavním vchodem stojí vycpaný medvěd s lucernou, nyní s velkou turistickou známkou. Jenže nedávno přišel o jazyk.

„Prostě ho někdo ukradl. Byl z nějaké tvrdší gumy, takže ho zloděj musel buď poměrně velkou silou vytrhnout nebo něčím odřezat. Úplně nás to šokovalo,“ netají překvapení chatař Martin Stiller.

Náš Míša je takový maskot a k chatě neodmyslitelně patří, tak musí být kompletní. Z počínání některých lidí je mi smutno.

Martin Stillerchatař

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Medvědovi na beskydské chatě někdo ukradl jazyk. Vraťte ho, žádá chatař

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Medvěd na beskydské chatě Prašivá s jazykem na velké fotografii, vlevo nahoře...

Neobvyklou ztrátu řeší na horské chatě Prašivá v Beskydech. Vycpanému medvědovi, který ve vstupní chodbě stojí už nejméně šedesát let, někdo ukradl jazyk. Chatař vyzývá zloděje, aby gumovou součást...

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