Horským boudám musí vozit vodu cisterna. Sbírka na novou studnu schytává kritiku

„Dosavadním hlavním zdrojem pitné vody na vrcholu je pramen Zimný. Jeho vydatnost ale kvůli dlouhým obdobím sucha, nedostatku srážek a zimám chudým na sníh postupně klesá. Letos už proto musela být voda na Lysou horu několikrát dovážena v cisternách,“ popsala Alena Spilková z Klubu českých turistů (KČT), jemuž horská chata patří.
Na pramen jsou přitom kromě Bezručovy chaty napojeny rovněž další objekty včetně meteorologické stanice nebo stanice horské služby.
Za zhruba dva týdny sbírky přispěly čtyři desítky dárců celkovou částkou zhruba 25 tisíc korun. Cílová suma sbírky je jeden milion.