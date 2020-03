Lidé doma nevydrží a vyrážejí do přírody. Třeba na beskydskou Lysou horu

„Jsem tady, protože bych se doma už asi zbláznila. Školu nám zrušili, tak jsem vzala psa a vyrazila na kopec,“ svěřuje se na vrcholu Lysé hory Karolína z Frýdlantu nad Ostravicí.



Podobně se na vrchol nejvyšší hory Beskyd ve středu vyšplhalo několik desítek lidí. Navzdory krásnému počasí to ale byl jen zlomek počtu výletníků a turistů, kteří sem pravidelně ve velkém počtu i ve všední dny míří.

„Lidí na vrcholu Lysé hory po vyhlášení nouzového stavu rozhodně ubylo,“ komentuje situaci Radek Křenek, meteorolog ze stanice na vrcholu Lysé hory.

„Může sem chodit tak dvacet procent lidí oproti normální situaci, ale je to jen odhad, nepočítal jsem to. Každopádně to je vidět i na kamerách u obelisku. Dříve tam pořád někdo byl, teď tam bývá prázdno,“ přibližuje.

Mezi těmi, kteří si nenechali výšlap na Lysou ujít, byli i ti, kteří jsou jinak v první řade v boji proti koronaviru.

„Jsme sestřičky, pracujeme na Fifejdách. Máme po službě, máme volno a potřebujeme trochu vypnout. Takže jsme se s kamarádkou rozhodly, že si sem zajdeme. Ale ten kopec mě asi zabije,“ smála se jedna ze dvou dívek v nejprudším stoupání na trase z Ostravice.

Po dobu trvání epidemie koronaviru pracují sestry v ostravské Městské nemocnici na Fifejdách ve dvanáctihodinových směnách. Jsou rozděleny tak, aby se co nejméně potkávaly a při případném nakažení nemusely do karantény všechny.



Po práci měla i další návštěvnice Lysé hory, pětatřicetiletá Kamila.

„Jsem pošťačka, ráno jsem si roznesla svůj rajon, teď jsem se šla trochu projít, abych se udržela ve formě,“ komentovala s ironií v hlase svou přítomnost na nejvyšším kopci Moravskoslezských Beskyd.

Jindy plné parkoviště bylo poloprázdné

Stejně jako sestřičkám z Fifejd i jí hrozí, že se může koronavirem při své práci nakazit. „Ale snad se to nestane. Máme nějaké roušky, dáváme si pozor a snažíme se chovat tak, aby nám nic nehrozilo,“ přiblížila současnou práci poštovních doručovatelek.

Že na Lysou míří výrazně méně lidí než dříve, je zřejmé i na parkovišti u trafostanice na Ostravici, tradičního výchozího bodu pro ty, kteří se do hor dopravili autem. Na jindy minimálně z poloviny zaplněném parkovišti stálo dopoledne jen dvacet aut.

Jedním z nich přijely i tři rusky mluvící ženy. Na Lysou horu se ale nechystaly, chtěly se projít jen po snazších trasách.

Naopak už podruhé během dvou dnů se na Lysou horu vypravil paraglidista Láďa. Ten na horu, podle svého zvyku, stoupá jen v trenýrkách. Paraglidingové křídlo i oblečení má uložené v ohromném batohu na zádech.

Paraglidista jednou doletěl až do Vysokých Tater

„Jen v trenýrkách bych neletěl, nahoře totiž bývá pořádná zima. Před letem se pořádně obléknu,“ reagoval s úsměvem na dotaz, zda se s minimálním oděním chystá i do vzduchu.

Z Lysé hory vzlétá pravidelně. Z Ostravice, kde bydlí, to má na vrchol zhruba osm kilometrů. A oblečení potřebuje důkladné.

„Z Lysé hory mám výškový rekord 3 036 metrů, obyčejně se dostanu tak do 2,5 kilometru. Nejdále jsem doletěl do Vysokých Tater, ale to byla taková náhoda,“ přiblížil letec své úspěchy spojené s královnou Beskyd.

Do Tater letěl šest a půl hodiny na jeden zátah. „Přitom jsem se šel jen tak proletět. Říkal jsem si, že se podívám nad Velký Polom a pak si zaletím zpátky. Ale nějak mi to šlo, tak jsem zkoušel dál a dál, obkroužil jsem Kriváň, pak jsem přistál v Tatranské Lesné,“ vypráví, jak skončil na Slovensku bez peněz, bez dokladů, jen s křídlem a v oblečení, v němž letěl.

„Naštěstí jsem tam znal majitele hotelu, kde jsem občas bydlel. Ten mi půjčil peníze, sedl jsem na vlak a jel domů. Dneska ale rozhodně nic takového nechystám,“ usmál se po dotazu, jestli se nebojí, že by porušil zákaz překračovat slovenskou hranici mimo přechody. „Dneska si jenom slítnu dolů do Ostravice. Domů. To bude stačit,“ řekl.

Poodří trpí davy turistů

Lidé toužící po pohybu a alespoň po nějakém rozptýlení ale nemíří jen na Lysou horu. Velký pohyb je zjevný i na oblíbených cyklostezkách v okolí měst, velké množství lidí zamířilo například do Poodří.

„Města se sice vylidňují, ale o to větší davy míří do přírody. Vzhledem k velkému počtu lidí, kteří momentálně nechodí do práce, se nám nejen o víkendu, ale i ve všedních dnech plní Poodří stovkami, někdy i tisíci návštěvníky,“ komentoval situaci Jan Klečka, ředitel CHKO Poodří.

„Žádáme proto návštěvníky o ohleduplnost k přírodě. Ve velkém měřítku totiž registrujeme třeba vjíždění motorovými vozidly do CHKO, mnozí vjíždí i do luk a na hráze rybníků,“ dodal.