Davy houbařů míří do hor, jejich živelné parkování děsí obce i ochranáře

Martin Pjentak
  13:55
Parkování na výhybnách úzkých horských silnic, v zákazech vjezdu a na lesních cestách. S příchodem houbařské sezony jde o běžnou scenérii v Beskydech i Jeseníkách. I proto nyní ochránci přírody a policisté zvýšili četnost kontrol v těchto oblastech.

Automobily často v Beskydech parkují v zákazech stání a někdy i zastavení. | foto: Obecní úřad Ostravice

„Houbaři jsou nejneukázněnější návštěvníci hor, co se týká parkování. Po celý rok nemusíme v této oblasti řešit žádné větší problémy kromě období, kdy nastává houbařská sezona,“ konstatoval starosta turisticky frekventované beskydské obce Bílá Tomáš Kubačák.

Podobně situaci vidí i místostarosta nedalekých Starých Hamrů Rudolf Franta. „S houbaři přicházejí i problémy s parkováním. Běžně nechávají stát auta například na výhybnách na úzké cestě na Gruň, i když je na každé z nich značení, že se tam nesmí parkovat,“ popsal Franta.

Mnoho aut podle jeho slov stává i na výjezdech z hlavní silnice na lesní cesty. „Řidiči se domnívají, že když nechají u kraje stát osobní auto, že to ničemu nevadí, ale když pak chce do lesa vjet kvůli práci náklaďák, nemá šanci je objet,“ doplnil místostarosta.

K problémům dochází přesto, že v obci jsou potřebné parkovací kapacity. „Parkoviště na Gruni je sice placené, ale dole v obci je parkování bezplatné,“ podotkl Rudolf Franta.

Návštěvníci Beskyd dělají z lesů a horských obcí parkoviště

„My jsme nedávno v rozumné míře zpoplatnili parkování v centru obce a báli jsme se, že přijdou potíže kvůli tomu, že se turisté budou chtít placení vyhýbat. To se naštěstí nestalo, ale s houbaři se problémy s parkováním opakují pravidelně. A pojí se s tím i další věci, například nepořádek, který zůstává v lesích,“ přiblížil situaci v Bílé Kubačák.

Na nohou jsou i ochránci přírody. „V posledních dnech se množí případy, kdy řidiči neoprávněně vjíždějí auty přímo do lesních porostů, a to včetně přísně chráněných území. Takové jednání je v rozporu se zákonem,“ uvedla k situaci také Kateřina Dobešová ze Správy CHKO Beskydy.

Ochranáři kvůli tomu nyní zintenzivnili dohled v místech s vyšší návštěvností, jako jsou Horní Bečva, Bílá, Staré Hamry, Ostravice, Morávka a Krásná.

Spolu s ochranáři vyrážejí do terénu také policisté, a to nejen v Beskydech, ale také v Jeseníkách. „Cílem hlídek je dohled na ukázněnost návštěvníků a dodržování předpisů dle zákona o ochraně přírody.

Policie řeší i nepovolené přespávání

Společné akce probíhají hlavně během víkendů a za přijatelného počasí, kdy je předpoklad, že na výlet do přírody vyrazí nejvíce lidí,“ informoval policejní mluvčí Jan Segsulka s tím, že hlídky kromě špatného parkování vozidel či nepovolených vjezdů do CHKO řeší i další problémy. „Je to například porušování zákazu vstupu do určitých oblastí CHKO a přespávání v rezervaci na místech, kde je to zakázáno.“

V Beskydech nad dodržováním zákazu vjezdu a nad nevhodným parkováním pravidelně hlídkují i revírnici Lesů ČR.

„Nutno říct, že za posledních deset let se situace s parkováním zlepšila, místo stovek případů jich nyní řešíme jen desítky, výjimkou je ale právě období sběru lesních plodů,“ sdělila mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Řešit neukázněné řidiče přitom pro lesníky není vždy snadné. „Vozidla se nesnažíme zastavovat kvůli vlastní bezpečnosti. Řešíme až následně odstavené vozidlo. Na ta projíždějící platí jedině policisté,“ dodala Jouklová.

