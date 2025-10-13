Metoda z Beskyd na zadržení vody se šíří po Česku. Jámy oslabí sucho i povodně

Martin Pjentak
  11:57
Stačí bagr, který vyhloubí řadu děr, a voda po dešti místo toho, aby rychle odtékala pryč, se naopak zachytává. Metoda, kterou před pěti lety začali používat ochránci přírody v Beskydech, se začíná šířit i do dalších míst v Česku. A jak se ukazuje, kromě toho, že s prakticky stoprocentní úspěšností pomáhá zadržet vodu v lesích, zároveň snižuje riziko bleskového nástupu povodní.
Bagr při revitalizaci nepoužívaných lesních cest v Beskydech v lokalitě po...

Bagr při revitalizaci nepoužívaných lesních cest v Beskydech v lokalitě po kůrovcové kalamitě. | foto: archiv Miroslava Kubína

Holina na Radhošti s revitalizovanými lesními cestami.
Miroslav Kubín z AOPK ČR ukazuje jednu z narušených svážnic, která umožňuje...
Po obnově poškozené půdy infiltrační metodou Jáma-Hráz-Jáma byla obnovena její...
Po půdě utlačené těžkými lesními stroji odteče až 80 % srážek. Pokud je těžební...
17 fotografií

Poprvé v Česku metodu použili v Beskydech v roce 2020. „V době končící kůrovcové kalamity jsme řešili, co udělat s neuspokojivým stavem, kdy voda odtékala po zhutněných plochách do potoků a pryč,“ vzpomínal Miroslav Kubín, specialista na zadržování vody v krajině ze Správy CHKO Beskydy.

Hlavním problémem jsou v tomto ohledu lesní cesty, svážnice či přibližovací linky, které jsou po průjezdech těžké techniky zhutněné natolik, že dešťovou vodu vsakují jen minimálně, ta místo toho rychle odtéká pryč.

S nápadem, jak problém vyřešit, pomohl v Beskydech slovenský lesník Štefan Valo.

Stejná metoda i v Jeseníkách a v Brdech

„Předvedl infiltrační metodu, jež spočívá v rozrušení zhutněné půdy tak, aby se podařilo zadržet prakticky každou kapku deště, která dopadne na zem. Cílem je, aby vsákla do hloubky, protože pak se méně odpařuje a uchovává se v půdě pro období sucha,“ objasnil Kubín.

V Beskydech tak spolu s lesníky vybrali již nevyužívané přibližovací linky a bagrem v nich vyhloubili řady jam, do nichž se zachytává srážková voda. Během let přibyly další takto upravené cesty a nyní se projekt posunul do další fáze, kdy se začalo stejnou metodou pracovat i v Jeseníkách a v Brdech.

„Agentura ochrany přírody a krajiny nechala v rámci Národního plánu obnovy udělat v CHKO Beskydy, v CHKO Jeseníky a v CHKO Brdy výzkum, který měl zjistit, kolik zhutněných půd připadá na hektar. Pohybuje se to od devíti do čtyřiceti procent, což už je vysoké číslo. Vyskytuje se to zejména na kalamitních holinách, kde byly intenzivní pojezdy těžké techniky,“ popsal Kubín.

Tůně se proti suchu osvědčily, v kraji vznikají desítky dalších

Připomněl, že příroda si sice se zhutněním půdy umí poradit sama, ale trvá to až čtyřicet let, než dojde k takzvané bioturbaci, tedy rozrušení půdy živočichy, rostlinami či mrazem. „Proto je nutné dělat rozrušení tam, kde je zhutnění největší,“ podotkl ochránce přírody.

Ve spolupráci s Ústavem meliorací a ochrany půdy z Prahy se navíc uskutečnily zadešťovací zkoušky, kdy se zjišťovalo, kolik vody po zhutněných plochách odtéká a naopak kolik vody zadrží již upravené plochy.

„Zjistilo se, že po utlačené půdě odtéká v průměru 70 procent srážek, což je obrovské číslo. Zhutněné části lesa tak fungují jako okapy, které rychle odvádějí vodu do potoků a dále pryč,“ objasnil Kubín. „Jak ukazují další výzkumy, kvůli takové situaci může být nástup povodní až o 50 procent rychlejší.“

Naopak úspěšnost již upravených míst při zadržování srážkové vody byla stoprocentní.

V další etapě se letos v Brdech, Jeseníkách a Beskydech vybraly nejhorší úseky a uskutečnila se jejich revitalizace. „V Beskydech jsme končili minulý týden, letos se podařilo upravit okolo 80 kilometrů lesních cest a přibližovacích linek, v předchozích letech to bylo dohromady asi 20 kilometrů, ale pořád je to málo, cest jsou v Beskydech tisíce kilometrů. Takže pořád jsme v začátku,“ řekl Kubín.

Děkovné dopisy od lidí z Jablunkovska

Už dříve se navíc potvrdil i protipovodňový efekt těchto opatření. „Na Jablunkovsku lidé, kteří bydlí pod jednou z větších přibližovacích linek a pravidelně je odtud zaplavovala voda, tak posílali Lesům ČR děkovný dopis, že mají konečně klid,“ sdělil Kubín.

Jedním ze zapojených jsou i Lesy ČR. „Terénní úpravy nevyužívaných lesních cest, po kterých se dříve přibližovalo dřevo, se osvědčily. Díky nim se daří v lesích zadržet více vody, která by jinak během srážek po udusaných svážnicích a linkách rychle odtekla,“ vyzdvihla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Dodala, že cesty pro úpravu vytipovali revírníci a lesní správci. „Unikátní metoda jáma-hráz-jáma dokáže obnovit propustnost i velmi zhutněným půdám,“ podotkla.

Podle Kubína by bylo ideální, kdyby úpravy zrychlily, protože zhutněné půdy je v českých lesích mnoho. „Jde je dělat i v jednodušší verzi, například u cest, které potřebují lesníci nadále používat. Udělá se terénní vlna, která je vyspádovaná tak, aby všechna voda odtekla do porostu, kde uděláte tůňku nebo vpichy, aby voda lépe vsakovala,“ dodal.

8. června 2020
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Soudruhu Zaorálku. Spisovatelka se ostře opřela do politika kvůli šikmému kostelu

Spisovatelka Karin Lednická se ohradila proti předvolebnímu videu Lubomíra Zaorálka. Bývalý ministr kultury a nynější místopředseda SOCDEM se totiž natočil u známého šikmého kostela v Karviné a...

Vláda to v tomto období neměla lehké, říká skokanka voleb a bývalá miss

Přeskočila jedničku kandidátky SPOLU Zbyňka Stanjuru a stala se největším, byť některými možná očekávaným překvapením voleb. Monika Brzesková, starostka Kravař, místopředsedkyně KDU-ČSL, ale také...

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Zastávky ve Vítkovicích mají odradit bezdomovce. Prší do nich, stěžují si lidé

Do boje proti bivakování bezdomovců vytáhli zástupci ostravského městského obvodu Vítkovice. Jedním z kroků je postupná výměna autobusových zastávek tak, aby v nich lidé bez domova nemohli přespávat...

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

Metoda z Beskyd na zadržení vody se šíří po Česku. Jámy oslabí sucho i povodně

Stačí bagr, který vyhloubí řadu děr, a voda po dešti místo toho, aby rychle odtékala pryč, se naopak zachytává. Metoda, kterou před pěti lety začali používat ochránci přírody v Beskydech, se začíná...

13. října 2025  11:57

Mezi Třincem a Bystřicí vlak srazil člověka, provoz na železnici několik hodin stál

Osobní vlak na železniční trati mezi Třincem a Bystřicí v pondělí časně ráno srazil člověka. Provoz v místě byl na několik hodin přerušen, uvedly České dráhy (ČD).

13. října 2025  6:13,  aktualizováno  10:30

Uprchlý exposlanec Petr Wolf míří z vězení v Paraguayi do Česka. Požádal o vydání

Jeden z nejznámějších uprchlíků, bývalý poslanec za ČSSD Petr Wolf, který utekl ze země, aby se vyhnul trestu za dotační podvod, by měl být v tuto chvíli na cestě do vlasti. „Letí z Jižní Ameriky....

13. října 2025  10:23

Galásek jde znovu trénovat Baník Ostrava, vrací se po třech letech

Novým trenérem fotbalistů Ostravy se stal Tomáš Galásek. Bývalý reprezentační záložník se na lavičku svého mateřského klubu vrací po třech letech. Slezané o tom informovali na klubovém webu.

12. října 2025  19:41

Cena bydlení prudce roste i v Moravskoslezském kraji, za šest let stojí byty třikrát víc

Ceny nemovitostí v Moravskoslezském kraji i nadále rostou. Týká se to zejména bytů, kde v některých částech regionu stojí metr čtvereční přes 60 tisíc korun. Růst je výrazně vidět i v dlouhodobém...

12. října 2025  16:55

První ostravské derby? To šlo poznat podle fanoušků, shodly se basketbalistky

Zkušenější a mezi elitou už zavedené basketbalistky SBŠ Ostrava vyhrály historicky první ostravské derby v nejvyšší tuzemské soutěži, když v hale Tatran porazily domácí Basket 102:57.

12. října 2025  16:26

To byl nezvyk! Hned tři bývalé volejbalistky Ostravy přijely jako soupeřky

Elen Jedličková pět let, Nela Jasečková čtyři a Tereza Slavíková dva roky hrály extraligu volejbalistek za TJ Ostrava. A hned na úvod nového ročníku nejvyšší domácí soutěže se proti bývalým...

12. října 2025  16:13

Z unikátního zdroje rašeliny těží lázně v Jeseníkách jen deset kubíků v roce

Letošní zásoby rašeliny pracovníci Horských lázní Karlova Studánka už vytěžili. Z třicet tisíc let starého ložiska odebrali zhruba deset kubíků materiálu. Ten teď odpočívá na takzvané gravitační...

12. října 2025  7:47

Nervy do poslední sekundy. Nymburk v souboji neporažených uspěl o dva body

Souboj neporažených týmů v lize basketbalistů vyhrál Nymburk, v Pardubicích uspěl 78:76. Východočeši si v druhé čtvrtině vypracovali až patnáctibodový náskok, ale nakonec českým šampionům podlehli...

11. října 2025  18:12,  aktualizováno  21:53

Výroba i propouštění. Snem je elektrická oblouková pec, říká generální ředitel Nové huti

Pracoval už na nejvyšších postech v kopřivnické Tatře nebo ve společnosti Vítkovice Steel. Nyní se Radek Strouhal staví do čela společnosti Nová huť, která chce obnovit výrobu v areálu někdejší obří...

11. října 2025  17:47

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Hapal po třech letech končí v Baníku. Přesune se do vedení olomoucké Sigmy?

Další trenérská výměna ve fotbalové lize. Po sérii špatných výsledků z úvodu sezony končí Pavel Hapal v ostravském Baníku. Klub svůj tah oznámil během reprezentační pauzy a o náhradě zatím jedná....

11. října 2025  15:45

Můj hlavní úkol je naučit se holandsky, říká Šín po měsíci v Alkmaaru

Zhruba po měsíci, co přestoupil z Baníku do nizozemského Alkmaaru, se Matěj Šín vrátil do Ostravy. Přijel na týden s fotbalovou reprezentací, která se chystala na kvalifikační zápasy mistrovství...

11. října 2025  11:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.