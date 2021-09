Léto po pandemii přineslo plné hotely. Nejen na horách

Po oba letní měsíce v podstatě plný hotel zlepšil náladu Beatě Wawrzaczové, vedoucí Horské chaty Studeničné v Mostech u Jablunkova.

„Letní sezonu si musím pochválit, po dlouhých měsících jsme měli opět plno,“ komentovala průběh prázdnin Wawrzaczová. „Zatímco v zimě, kdy ještě platila některá omezení a jediné, co jsme mohli dělat, byla obsluha běžkařů z okýnka, a jaro a červen ještě byly slabší, tak v létě už bylo plno. Hlavně díky tomu, že byl povolen provoz letních dětských táborů, kterým poskytujeme zázemí.“

Chata na úbočí beskydské Gírové nebyla jediným ubytovacím podnikem, který si průběh letošního léta v Moravskoslezském kraji chválil. Obavy lidí z možných problémů při cestách do zahraničí i nejasnosti s dostupností dovolených u moře vedly už druhým rokem po sobě ke zvýšení zájmu o tuzemské dovolené.

A nejen přímo na horách. „Naplněnost v letních měsících v našem resortu dosáhla 92 procent,“ chlubí se množstvím obsazených pokojů v letních měsících ředitel Golf & Ski resort Ostravice Slavomír Dufek.

Tamní hotel původně vznikl primárně pro ubytování hráčů golfu, to se ale postupně mění. „Míří k nám stále více rodin s dětmi, ale třeba i cyklistů,“ vysvětluje ředitel resortu.

Se změnou struktury hostů se změnila i délka pobytů v hotelu. Dříve dominující golfisté se zdrželi převážně jen dva tři dny, aby následně jeli hrát zase jinam, na jiné hřiště.

Nejlepší sezona za pět let

„Průměrná délka pobytu se zvýšila ze dvou na čtyři až pět dnů. Rodiny s dětmi tu nejsou jen kvůli golfu, vyrážejí i do okolí, které má co nabídnout,“ vysvětlil Dufek s tím, že převážnou část hostů tvořili tuzemští návštěvníci.

Dobrou letní sezonu ale neměli jen majitelé horských a podhorských hotelů. Dařilo se i majitelům ubytovacích zařízení v níže položených místech kraje.

„Za posledních pět let šlo o nejlepší sezonu, jakou tady pamatujeme,“ netajila se spokojeností s letní sezonou Alena Ondráčková, provozní Penzionu Poodří v Suchdole nad Odrou.



Nejen ubytování, nutné jsou i služby

Penzion se zaměřuje hlavně na ubytování dělníků, pracujících na různých stavbách v kraji. Ani zde se ale nevyhnuli problémům spjatým s covidem.

„Zatímco jaro bylo strašné, nikdo tady nebyl, v létě už jsme byli plní. Dělníci, kteří tvoří okolo 60 procent našich klientů, se vrátili a přijeli i další hosté,“ dodala Alena Ondráčková.

Plno bylo nejen v Beskydech, ale také na „jesenické“ straně regionu. „S letošním létem jsme spokojeni, byli jsme pořád plní,“ konstatovala Ludmila Dušková, ředitelka Relax pensionu Schönwald v Budišově nad Budišovkou na Opavsku.

„Ale nemyslím si, že by to bylo jen kvůli tomu, že všichni zůstali doma a nebyli v zahraničí. Aby lidé přijeli, musíte jim nabídnout nejen samotné ubytování, ale i služby. My jsme otevírali před čtyřmi roky, k ubytování a stravování půjčujeme kola, máme wellness. Takže se k nám lidé vracejí. Jediné, co bylo letos slabší, byly svatby. Dost jich lidé odložili na dobu, kdy bude větší klid, kdy budou mít jistotu, že si budou moci pozvat třeba více hostů,“ vysvětlila Ludmila Dušková.