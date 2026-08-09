„Všichni v těchto končinách, které jsou nádherné, ale ne moc frekventované, bojujeme. Sezona je příliš krátká, aby dostatečně pokryla měsíce, kdy je tady pusto a prázdno,“ říká jednapadesátiletý majitel Kmínku Robert Gajdoš.
Na chatě, která stojí přímo na česko-slovenské hranici ve výšce téměř 900 metrů, žije a pracuje skoro pětatřicet let.
Velkým problémem majitelů beskydských chat je podle něj to, že nemůžou pro specifický provoz na horách sehnat zaměstnance.
„My to nějak zvládáme, protože jsme rodinný podnik, ovšem za cenu, že s manželkou pracujeme často dvanáct až čtrnáct hodin denně,“ říká rodák z Makova na Slovensku.
Letní sezona bývala kdysi horší, protože léta byla chladná, ještě typicky kysucká. Když bylo venku
20 stupňů, tak jsme oslavovali.