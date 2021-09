Nejstarší chata v Beskydech slaví sto let. Prašivou zachránili turisté

Vycpaný medvěd straší malé děti od nepaměti. Už ani nejstarší pamětníci nevědí, jestli byl na Prašivé od samotného začátku její existence, nebo zda se tam objevil později.

Samotnou chatu potkalo mnoho peripetií, nebyla v dobrém stavebním stavu. Její situace se začala zlepšovat až před sedmi roky, a to v souvislosti s novým nájemcem.

„V posledních sedmi letech se při pracích na obnově chaty vystřídalo na pět stovek dobrovolníků, za to jim všem děkuji. Prašivá díky nim stále žije,“ komentoval výročí i posledních sedm let života chaty na Prašivé její nájemce Martin Stiller.

A plány má i do budoucna. „Na baráku je spousta práce, čeká nás nová čistírna odpadních vod, chystáme se i na opláštění chaty. Dokončili jsme hřiště pro děti i pro dospělé. Uděláno je hodně, ale práce tu stále je,“ naznačil další plány nájemce chaty.

Po jeho příchodu se začala návštěvnost kopce nad Vyšními Lhotami na Frýdecko-Místecku zvyšovat.

„Když jsme začínali, byla tu návštěvnost 200 až 300 lidí týdně, teď to jsou i dva tisíce lidí jen za víkend. Takže tomu musíme i uzpůsobovat provoz chaty,“ vysvětloval Stiller.

„Chodíme sem rádi roky, možná už déle než padesát let. Je to taková krásná vycházka. Chata je opravená, vypadá pořád dobře, to je pěkné. Jediné, co se změnilo, že jsme kdysi byli nahoře za hodinku, dnes nám to trvá dvě hodiny,“ povzdechl si s úsměvem turista Zdeněk Knězek z Orlové.

Chatu Prašivá nechal postavit v roce 1921 Klub českých turistů, který ji s přestávkou mezi lety 1948 až 1989 vlastní dodnes.

„Prašivá má v historii Klubu českých turistů výsadní postavení. Je to jedna ze dvou nejstarších dřevěných chat, které se dochovaly, a na rozdíl od té druhé je ve výborné kondici. Nepatří k největším, nebo zářivým, jako je například architektem Jurkovičem navržená Jiráskova chata na Dobrošově, nebo Bezručova chata na Lysé, ale svým stářím, architekturou i moderní historií se jim vyrovná,“ konstatoval Jan Havelka, čestný předseda Klubu českých turistů (KČT).

Rozhledna je výjimečná

Právě dochovaná rozhledna dělá podle něj z chaty Prašivá výjimečnou budovu. „Dříve vznikala řada chat, které měly rozhledny. Tady v Beskydech to byla třeba chata na Ondřejníku, ta je ale ve špatném stavu,“ vysvětlil čestný předseda KČT.

Beskydy považuje za oblast, kde se klubu daří s malými výjimkami chaty udržovat nejlépe v republice.

„V Beskydech se KČT podařilo napoprvé na Skalce, pak na Lysé hoře a nakonec i tady na Prašivé ukázat, že je dobré získat podporu širokého okolí. Záchranu Prašivé podporovaly obce v okolí a to je dobře. Starostové pochopili, že lidé potřebují mít cíle, kam jít. A tyto cíle přivedou turisty i do jejich obcí. Proto to tu funguje a chaty mají naději,“ dodal Havelka.

V kostele svatba, v chatě hostina

K turistické chatě Prašivá patří už od okamžiku jejího vzniku neodmyslitelně i nedaleký dřevěný kostelík sv. Antonína Paduánského, který je cílem výletů nejen věřících, ale i turistů.

„Spolupráce s chatou je skvělá, obousměrná,“ pochvaluje si blízkost a koexistenci kostela a turistické chaty Marek Kozák, farář z nedaleké Dobré.

Právě do jeho farnosti kostel sv. Antonína Paduánského na Prašivé spadá. „Například svatebčané oddaní v našem kostele často pořádají hostinu na chatě, chodí se tam posilnit také návštěvníci bohoslužeb, chatař i zaměstnanci chaty zase hlídají náš kostelík, mají ho na očích.“