Jelen v Beskydech přeskakoval motorkáře. Střet nepřežili jezdec ani zvíře

Nehoda se stala nedlouho před polednem. „Podle předběžně zjištěných informací jel řidič na motocyklu ve směru od Slovenska, přičemž došlo ke střetu s jelenem, který chtěl přes motorkáře přeskočit,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.
Bohužel však jelen při skoku muže z motocyklu srazil. Těžce zraněnému motorkáři se nejprve snažili pomoci svědci nehody, záhy i záchranáři. „Na místo nehody vyjel pozemní tým z Frýdlantu nad Ostravicí, spolu s nimi z Ostravy vzlétl záchranářský vrtulník,“ sdělil mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.
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Muž byl hned po nehodě v bezvědomí a bezdeší. „Zasahující záchranáři navázali na probíhající laickou resuscitaci, ale i přes jejich maximální snahu muž na následky zranění na místě zemřel,“ konstatoval mluvčí. Srážku nepřežilo ani zvíře.
Provoz se podle ČTK podařilo obnovit krátce před 14:30 hodin. Okolnostmi nehody se policisté budou dále zabývat.
Silnice I/35 vede okolo přehrady Šance přes Beskydy a kromě toho, že je jako spojnice moravskoslezského regionu a Slovenska poměrně hodně frekventovaná, tak díky většímu počtu zatáček v horské krajině patří k velmi oblíbeným u motorkářů. Současně tam však hrozí střet se zvěří.
Tragická nehoda se stala na silnici I/35 v katastru obce Bílá, a to ve směru od horského sedla Bumbálka.
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