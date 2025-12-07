V Bělském lese je nová stezka, lidé projdou potokem suchou nohou

„Stezka splývá s potokem a okolní přírodou. Na chodníky zvednuté nad terén do výšky 40 až 80 centimetrů byly využity jen přírodní materiály,“ uvedl náměstek primátora Aleš Boháč.
Součástí stezky jsou lavičky, plošiny, informační tabule, herní prvky, sedací balvany nebo kamenné schody. Velkým přínosem projektu je také optimalizace vodního režimu a zadržování vody v krajině. Nově zpřístupněnou část lesa vytvořili pracovníci společnosti Ostravské městské lesy a zeleň podle návrhu architektky Magdy Cigánkové Fialové a jejich kolegů.
„Zajímavá byla práce s vodou. Vytvořili jsme třeba několik tůní. Hráli jsme si s centimetry a výsledkem je, že voda z jedné tůně se přelévá do druhé, z druhé do třetí,“ řekl náměstek městské firmy Martin Mati.
Právě dokončená fáze zatraktivnění Bělského lesa stála 13 milionů korun. Město tady připravuje další projekty.