V Bělském lese je nová stezka, lidé projdou potokem suchou nohou

Autor:
  7:48
Měří více než půl kilometru a pomáhá ve zpřístupnění největšího ostravského lesoparku. Nová stezka vede návštěvníky Bělského lesa do meandrujícího Výškovického potoka v místech, kde se nedalo projít suchou nohou. Ze strany od Výškovic propojila pomocí povalových chodníků již dříve vytvořenou Cestu vody s Křížovou cestou
Nová stezka v Bělském lese v Ostravě je vytvořená z povalových chodníků a otevírá návštěvníkům malebná zákoutí v nivě Výškovického potoka. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

„Stezka splývá s potokem a okolní přírodou. Na chodníky zvednuté nad terén do výšky 40 až 80 centimetrů byly využity jen přírodní materiály,“ uvedl náměstek primátora Aleš Boháč.

Součástí stezky jsou lavičky, plošiny, informační tabule, herní prvky, sedací balvany nebo kamenné schody. Velkým přínosem projektu je také optimalizace vodního režimu a zadržování vody v krajině. Nově zpřístupněnou část lesa vytvořili pracovníci společnosti Ostravské městské lesy a zeleň podle návrhu architektky Magdy Cigánkové Fialové a jejich kolegů.

Děti se zabaví, dospělí si odpočinou. Nový park hlídá pětimetrová obryně

„Zajímavá byla práce s vodou. Vytvořili jsme třeba několik tůní. Hráli jsme si s centimetry a výsledkem je, že voda z jedné tůně se přelévá do druhé, z druhé do třetí,“ řekl náměstek městské firmy Martin Mati.

Právě dokončená fáze zatraktivnění Bělského lesa stála 13 milionů korun. Město tady připravuje další projekty.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.