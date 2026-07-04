Do Krnova se vracejí vymizelé druhy motýlů. V oblasti se neobjevily desítky let

Bělásek ovocný, bílý motýl s výraznými černými žilkami na křídlech, z celého Česka vymizel v 90. letech 20. století. „V této části republiky nebyl několik desetiletí pozorován,“ uvedl Štěpán Hlaváč z krnovského spolku ochránců přírody Slezské odrůdy.
Teď však ochránci několik desítek jedinců běláska zmapovali v pastevním areálu v Chomýži a další kusy pozorovali i na Kabátově kopci. „Těší nás, že se dlouho nezvěstný druh vrací, i to, že se mu v námi spravovaných lokalitách líbí,“ netají radost členové spolku Slezské odrůdy.
Bělásek ovocný se do Česka postupně vrací z Německa – objevuje se ve středních a severních Čechách, nejnověji i v podhůří Krkonoš. V Krnově byl pozorován poprvé od doby, kdy vymizel. „V poslední době přibývají nálezy i v okolí Slezské Harty a Moravského Berouna,“ dodal Hlaváč.
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Naprosto ojedinělým nálezem je ovšem výskyt striktně teplomilného otakárka ovocného na Kabátově kopci. Ten z regionu zmizel v 80. letech 20. století. Vyskytuje se u Brna, nejvýše na Olomoucku.
„Krnovsko spadá hluboko za severní hranici jeho rozšíření,“ upozorňuje Štěpán Hlaváč s tím, že jde o jeden z nejsevernějších zaznamenaných výskytů otakárka ovocného na Moravě posledních desetiletí. „Zda jde o ojedinělý výskyt, nebo počátek trvalého osídlení, ukážou další sezony.“